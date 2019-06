Le 13 milioni di donne che non hanno votato alle Europee sarebbero il primo partito

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo le elezionidiversi commenti si sono soffermati sul voto femminile, in particolare per sottolineare i risultati dei partiti in termini di rapporto trae uomini eletti. Evidentemente non sono soddisfatta dal momento che il gruppo del PD in Europa avrà una percentuale diinferiore a quella che aveva nella precedente legislatura, ma non ne faccio una questione rivendicativa, di parte, dellee per le. La questione centrale è più ampia e più complessa di quanto non emerga da discussioni e confronti tra partiti, o tra componenti all’interno di ciascun.Ho sempre sostenuto, anche nell’appello al voto che ho fatto prima delle elezioni, l’importanza di una democrazia paritaria che valorizzi appieno il contributo sia degli uomini che delle, non nell’interesse delle, ma di tutta la ...

