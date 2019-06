Lavoro | sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno | “Si contrastino delocalizzazioni”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Iincrociano le braccia per 8 ore il 14per chiedere al governo di rimetteree investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lonazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli. Whirlpool, la Fiom denuncia: “Vogliono vendere lo stabilimento di Napoli”. Di Maio: “Pretendo delle spiegazioni” Di fronte alla “sempre maggiore incertezza sul futuro” vista la “contrazione della produzione industriale, la perdita di valore del, l’aumento degli infortuni e dei morti ...

