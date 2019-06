L’attaccante Di Carmine spiega l’impresa dell’Hellas Verona

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Sono venuto aper raggiungere la Serie A da protagonista e sono felice perche’, dopo 8 mesi difficili per me dal punto di vista dell’ambientamento, ce l’ho fatta convincendo i tifosi e questa per me e’ la cosa piu’ bella”. Ilha conquistato la promozione in Serie A e Samuel Dipensa al futuro. “Oltre a quello che ho raggiunto, la mia famiglia si trova benissimo qua – racconta a Telearena – Per me e’ la base per mettere radici ancora per qualche anno”. Tornando alla finale di ritorno vinta sul Cittadella, “e’ stato bellissimo, con tutti i tifosi che ci hanno aiutato e supportato in una partita come quella. Nei giorni pre gara eravamo sicuri di poterla vincere, non ci aspettavamo una spinta del genere e infatti il 3-0 e’ stato una liberazione. Per quanto mi riguarda ...

CalcioWeb : L'attaccante #DiCarmine spiega l'impresa dell'#HellasVerona - GianfPiccirillo : Cross di uno stabiese, Vitale, per l'ex attaccante dello Stabia, Samuel Di Carmine, e il Verona sta per tornare in serie A. ... -