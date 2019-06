La trasformazione digitale dell’agricoltura | le sfide da affrontare

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Grazie alle tecnologie digitali, l’agricoltura si sta trasformando offrendo ubiquità, portabilità e mobilità tramite smartphone, Internet delle cose e servizi basati su cloud, in aggiunta alla tecnologia intelligente e predittiva, fondata su analisi e intelligenza artificiale e sistemi interconnessi basati sui dati, come la blockchain. Il modo in cui il mondo dell’innovazione può essere sfruttato a vantaggio dei piccoli proprietari, in particolare quelli dei Paesi in via di sviluppo, sarà il tema di un seminario presso la FAO mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. Il seminario, aperto ai media, avrà come primo relatore il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva I partecipanti includono alti funzionari del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la Banca Mondiale, la Commissione Europea, ...

microsoftitalia : Grazie Satya, grazie ai nostri speakers e ai partecipanti di #MSInnovationSummit. È stata una giornata fantastica a… - MontiLegacoop : RT @PicoCoop: “La sfida per la trasformazione digitale cooperativa è prima di tutto valoriale e culturale”. Giancarlo Ferrari racconta a So… - LegacoopPeS : RT @PicoCoop: “La sfida per la trasformazione digitale cooperativa è prima di tutto valoriale e culturale”. Giancarlo Ferrari racconta a So… -