La supremazia della politica sui poteri dello Stato

(Di venerdì 7 giugno 2019) Diciamo che ogni giorno ce n’è una e l’attuale vertice del Viminale sta compiendo una sorta di escalation quotidiana che spesso mina il senso stesso delle Istituzioni edivisione dei. E poi, soprattutto quando è in difficoltà, Salvini manda la palla in tribuna in una sorta di partitasuadivisa tra il machismo e il paternalismo.Lo ha fatto anche in questi giorni mentre si addensano sempre di più le nubi sulla situazione dell’economia del nostro Paese e dei conti pubblici. Quando incombono serie conseguenze dalla Commissione europea per l’eccesso di debito pubblico, quando lo spread vola e a pagare il prezzo sono i risparmiatori, quindi il Paese reale. Quando nota che il cerchio si stringe e le sue irresponsabilità emergono chiaramente.E così, mentre il Paese diventa sempre più isolato, ...

