La sinistra giudiziaria “scarica” quella politica

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il congresso di Area, la componente più didella magistratura, nata dalla fusione tra Magistratura democratica e Movimento per la giustizia, cade nel pieno della bufera del caso Palamara, ma anche in uno dei momenti più bassi nel rapporto tra giudici e Governo, quando il titolare del Viminale sostiene l’opportunità di una vera e propria schedatura dei magistrati ritenuti politicizzati.Nello splendido complesso rinascimentale di San Salvatore in Lauro, comunque, non hanno nessuna difficoltà a prendere posizioni nette, nell’uno e nell’altro caso. Nessuno di Area ha preso parte agli incontri ad alto rischio, con al centro le nomine al vertice della Procura di Roma e non solo. Respingere gli attacchi di Salvini, poi, risulta perfino troppo facile per chi ha rivendicato da sempre le proprie idee e il diritto di esprimerle. “Le ...

