La polizia ha interrogato Neymar per le foto della donna che lo accusa di stupro

(Di venerdì 7 giugno 2019) La stella del PSG enazionale brasiliana, Neymar, è stato interrogato dallabrasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane moche lo hato di. Il calciatore si e' presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si è limitato a ringraziare fan e amici: "Grazie per il sostegno, mi sento molto amato". Lo scontro di gioco contro la squadra qatariota costringerà l'asso a dire addio alla prossima Copa America che il Brasile gioca in casa: la distorsione alla caviglia destra, di grave entità, lo costringerà ai box. Tra i primi a dargli conforto, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che è andato a fargli visita in ospedale. La connazionale ...

