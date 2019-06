huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), l’organismo creato dalle Nazioni Unite con la partecipazione di 132 Paesi, che si avvalea collaborazione di circa mille esperti di varie università e centri di ricerca di tutto il modo, ha completato uno studio, disponibile come draft aggiornato al 31 maggio 2019, sulla biodiversità e i servizi ecosistemici a livello mondiale.Questo Global Assessment’IPBES è un lavoro di tale vastità e portata da segnare un salto di qualità nella conoscenzaa crisi globalea biodiversità. Il rapporto, di circa 1.700 pagine, è organizzato in 6 capitoli, ciascuno dei quali è un volume: il primo è introduttivo e di inquadramento; il secondo, diviso in tre parti, contiene un’ampia analisio stato del ...

PatriziaSilano : RT @HuffPostItalia: La perdita di biodiversità mette a rischio lo sviluppo dell'intero Pianeta - eliogullo : RT @HuffPostItalia: La perdita di biodiversità mette a rischio lo sviluppo dell'intero Pianeta - HuffPostItalia : La perdita di biodiversità mette a rischio lo sviluppo dell'intero Pianeta -