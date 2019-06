La nave Asso 25 verso Pozzallo con 50 migranti

Migranti - nave “Asso 25” con cinquanta persone a bordo naviga verso Pozzallo : Una nave commerciale con a bordo 50 Migranti , soccorsi secondo alcune fonti in acque territoriali maltesi, è diretta verso il porto di Pozzallo . Inizialmente l’imbarcazione, il rimorchiatore Asso 25, era diretta verso Lampedusa, ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. Il ministero dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto si apprende, è stato informato e non avrebbe frapposto ostacoli. La ...

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...