La Nasa vuole spegnere il supervulcano dello Yellowstone

Con il programma Artemide la Nasa vuole portare un’astronauta donna sulla Luna entro il 2024 : Eugene Cernan, fra gli ultimi astronauti che hanno toccato il suolo Lunare nel 1972 (foto: Nasa/Science Photo Library via Getty Images) L’annuncio di Jim Bridenstine, amministratore della Nasa, non lascia spazio al dubbio: stiamo per tornare sulla Luna. “We are going forward the moon to stay”, si legge sulla pagina della Nasa, ovvero “stiamo andando verso la Luna per restarci”. Un obiettivo ambizioso, annunciato da Bridenstine, che prevede ...