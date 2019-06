La Germania preoccupa Male la produzione industriale | Bundesbank abbatte le stime di

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Non è più un treno ad alta velocità, ma un convoglio che marcia a velocità ridotta. Laaggiorna ultimi dati economici, cheno l’Europa intera, per le forti interdipendenze che condizionano le singole economie del Vecchio Continente. E così non è una buona notizia per l’Italia l’immagine di una locomotiva tedesca che non traina più.Per lala crescita 2019 si fermerà allo 0,6%: la banca centrale tedesca ha tagliato le previsioni rispetto all′1,6% precedentemente indicato. Per il 2020 la previsione è +1,2%. Il taglio delleseguono quelle del Governo tedesco che ad aprile aveva rivisto ledi crescita allo 0,5% quest’anno indicando però un aumento del Pil dell′1,5% nel 2020.Gli ultimi indicatori non rassicurano. Laha ...

