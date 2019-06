La gelosia di Beyoncé? Una semplice gaffe Parla la donna nella foto incriminata

Dietro la gelosia di Beyoncé per Jay-Z minacce di morte : parla la donna del video Nicole Curran - dovrebbe farlo anche Queen Bey : Ha infiammato i social media fino a sfociare in bullismo in rete il video virale della presunta gelosia di Beyoncé per Jay-Z durante una partita dell'NBA Finals, quando una donna si è avvicinata a lei per poi parlare fitto fitto con suo marito suscitando l'espressione apparentemente infastidita della cantante. Il video è diventato oggetto di battute, meme e un tam tam mediatico che ha spinto la donna in questione a spiegare la sua versione ...