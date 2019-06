La donna che ha fatto tremare Google ed Apple

La donna che fa tremare le grandi aziende tecnologiche : Si chiama Margrethe Vestager, è danese ed è la commissaria europea per la concorrenza. È stata lei a guidare l’offensiva di Bruxelles contro le multinazionali accusate di elusione fiscale. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

La polizia ha interrogato Neymar per le foto della donna che lo accusa di stupro : La stella del PSG e della nazionale brasiliana, Neymar, è stato interrogato dalla polizia brasiliana di Rio de Janeiro per aver divulgato sui social immagini intime di Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che lo ha accusato di stupro. Il calciatore si e' presentato in carrozzella dopo essersi infortunato alla caviglia due giorni fa nell'amichevole del Brasile con il Qatar. Uscendo dal commissariato, il calciatore si ...

Madonna : "Weinstein ci ha provato anche con me" : In attesa di uscire in tutto il mondo con il suo nuovo album Madame X il 14 giugno, Madonna ha rivelato al New York Times Magazine del suo rapporto con il produttore cinematografico Harvey Weinstein: "Era uno che esagerava: aveva un modo di flirtare molto sessuale e diretto con me quando abbiamo lavorato insieme. All’epoca ero sposata e di certo non ero interessata a uno come lui. Ero consapevole che lui aveva fatto lo stesso con molte altre ...

Madonna contro Weinstein : "Ha superato i limiti anche con me - era sposato e io di certo non ero interessata" : “Harvey ha superato i limiti e ha filtrato pesantemente con me quando lavoravamo insieme”, con queste parole Madonna accusa Weinstein nel corso di una intervista al New York Times Magazine. “Lui era sposato e io di certo non ero interessata”. I fatti sono risalenti al 1991 quando la cantante, allora 32enne, lavorava con il produttore al documentario “A letto con Madonna”. Per Madonna la causa di questi ...

La donna che ha sempre vinto : Amel Majri : Sinistro, ma anche destro, “perché non si sa mai, molte volte bisogna sapersi adattare e saper utilizzare tutti e due i piedi è necessario, non sono Zidane”. Sette, ma anche dieci, “perché Sakina Karchaoui mi ha chiesto se poteva utilizzarlo, ed è stata gentile, ci teneva davvero. E poi il 10 era li

Marco Carta Smascherato dal Padre Della donna Arrestata! : Una nuova testimonianza smaschera Marco Carta. A parlare è il Padre Della Donna fermata insieme al cantante. Ecco le dure parole che smentiscono le dichiarazioni del cantante. Il caso di Marco Carta e delle magliette rubate si arricchisce di una nuova testimonianza, volta a smascherare le dichiarazioni di innocenza del cantante. Ricordiamo che Carta è stato arrestato alcuni giorni fa mentre, in compagnia di una Donna, è stato sorpreso a rubare ...

Storie Italiane - Pippo Franco difende la Prati e ce l’ha con la D’Urso : «Ha detto che ho visto la Madonna. Un senso di solitudine ha spinto Pamela a costruire un caso» : Pippo Franco - Storie Italiane Attacco (interrotto) a Barbara D’Urso nella puntata odierna di Storie Italiane. Pippo Franco, ospite del programma mattutino di Eleonora Daniele, ha infatti espresso il suo punto di vista sulla nota vicenda delle nozze fake di Pamela Prati e non ha evitato di lanciare una frecciatina al fulmicotone sul modo in cui la conduttrice di Live – Non è la D’Urso sta affrontando il caso mediatico ...

Domenico Diele - pena ridotta per l’attore che investì e uccise una donna. Minacce e offese sui social : “Topo di fogna” - “Ti sfregiamo con l’acido” : FQ Magazine Domenico Diele, la Corte di Appello riduce a 5 anni e 10 mesi la sua condanna per omicidio stradale Domenico Diele, attore delle serie tv 1992 e 1993, era stato condannato a 7 anni e 8 mesi al termine del giudizio abbreviato in quanto ritenuto colpevole della morte di Ilaria Dilillo, la 48enne che fu travolta e uccisa il 24 giugno 2017 mentre ...

Live non è la D’Urso - Eliana Michelazzo a Pamela Perricciolo : “Hai cercato di strozzare una donna. Le ho salvato la vita io” : FQ Magazine Pamela Prati, la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo qualche ...

Stupro Neymar - il video inedito che rischia di incastrarlo : immagini della lite tra il calciatore e la donna : Tiene sempre banco la vicenda legata al presunto Stupro di Neymar, tra accuse di una donna brasiliana e smentite del calciatore. Ma la donna ha parlato, ieri, lanciando frecciate pesantissime contro l’attaccante del PSG. Stupro Neymar, la donna esce allo scoperto: “Mi ha aggredita e picchiata!” Come se non bastasse, a complicare le cose per l’asso dei verdeoro (che salterà la Copa America per infortunio) c’è un video ...

Caso Neymar – Najila Trindade Mendes de Souza : ecco chi è la donna che accusa il calciatore di stupro [GALLERY] : Najila Trindade Mendes de Souza: è una modella la donna che accusa Neymar di stupro Finalmente Najila ci ha messo la faccia: è questo il nome della donna che ha accusato Neymar di stupro. Dopo tanto mistero e la presunta scomparsa della ragazza, che non si è presentata a ben tre convocazioni della polizia, l’accusatrice ha raccontato tutto davanti alle telecamere della Sbt, la seconda rete televisiva più importante del ...

ELIANA MICHELAZZO/ Attacco a donna Pamela Perricciolo : in arrivo replica choc? : ELIANA MICHELAZZO a ruota libera contro l'ex socia Pamela Perricciolo sui social: per la ex di Uomini e Donne la responsabilità è tutta di Donna Pamela.

donna Pamela e Eliana Michelazzo tentano di sbugiardarsi a vicenda : Pamela Perricciolo Dopo Eliana Michelazzo e Pamela Prati, è arrivato il turno di Pamela Perricciolo. Se l’ex agente di Pamela Prati aveva già anticipato a Selvaggia Lucarelli la sua versione sul Prati-gate, in un’intervista fiume rilasciata a Fan Page, Donna Pamela chiarisce le sue responsabilità e prova a dare una spiegazione ai punti oscuri di questo perfido gioco di identità fittizie e matrimoni inesistenti. Ma soprattutto, dopo ...

Marco Carta - parla il padre della donna che era con lui : “Si è presa la colpa per salvarlo” : FQ Magazine Marco Carta, ecco chi è la donna che era con lui alla Rinascente Il cantante Marco Carta si è dichiarato estraneo ai fatti e il suo arresto per il furto di venerdì 31 maggio alla Rinascente di Milano non è stato convalidato (ma è stato comunque rinviato a giudizio: processo previsto per settembre). Il vincitore di Tale e Quale Show si trovava ...