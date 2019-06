La difesa non è sempre legittima Il caso del tabaccaio di Ivrea

Salvini dovrebbe spiegare che la difesa non è sempre legittima : A Pavone Canavese, in provincia di Torino, un tentativo di rapina è finito in tragedia. Tre persone stavano cercando di entrare in una tabaccheria del paese, quando il titolare, che abita al piano di sopra, ha impugnato la pistola e ha esploso sette colpi. Uno dei tre ladri è stato colpito ed è deceduto. Il commerciante è stato portato in Procura per un interrogatorio ed è indagato per eccesso di legittima difesa. Lo scorso marzo è stata, in ...

Governo - sottosegretario alla difesa Tofalo : “Da Trenta errori grossolani”. M5s lo sconfessa : “Non è posizione dei vertici” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha criticato la gestione del ministero da parte di Elisabetta Trenta e giovedì ha rincarato la dose sul suo blog accusandola di “errori grossolani“. Il Movimento lo ha sconfessato, prendendo le distanze da quella che è ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Crisi M5S-DiMaio - in sua difesa qualcuno che oggi non ti aspetteresti : Il momento è delicato per Luigi Di Maio, che potrebbe perdere la leadership, ma in sua difesa arriva l’alleato Salvini Matteo Salvini a “Quarta Repubblica”, oltre ad aver commentato la vittoria del suo partito e ad aver parlato dei progetti per l’immediato futuro, ha risposto anche alle domande sul crollo del Movimento 5 Stelle: “Gli italiani vogliono fatti, non litigi”. … Continue reading Crisi M5S-DiMaio, in sua difesa qualcuno che ...

UFO - Elizondo - ex funzionario - rivela : 'difesa indaga su oggetti volanti non identificati' : Nelle ultime settimane è emersa la notizia che il Pentagono non avrebbe abbandonato le ricerche sugli "oggetti volanti non Identificati". A quanto sembra, in ambito militare piloti e soldati si trovano spesso di fronte a "velivoli" dalle proprietà ignote, e ora è sempre più chiaro che le forze armate americane stanno cercando di comprendere cosa sia questo fenomeno. UFO e ricerca militare Ogni volta che si parla di UFO, sorge subito un sano ...

Expo - la difesa del sindaco Sala : “Ipotesi dell’accusa costellata da errori. Non si può condannare a prescindere” : Non esiste alcun elemento che possa portare a sostenere che Giuseppe Sala, l’allora ad di Expo, “ha concorso in maniera attiva e ha deciso in maniera solitaria e quindi retrodatato quei verbali direi in maniera inutile”. È uno dei passaggi conclusivi dell’arringa dell’avvocato Salvatore Scuto, difensore assieme al collega Stefano Nespor, dell’attuale sindaco di Milano imputato per falso ideologico e materiale nel processo con ...

Uccide il papà violento - Deborah torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in libertà con un decreto della Procura di Tivoli: domenica scorsa la ragazza aveva colpito a morte il papà che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni. L’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di ...

Deborah libera : è stata legittima difesa. «Papà perdonami - non volevo» : La procura di Tivoli ha derubricato il reato e chiederà l’archiviazione. La 19enne ha reagito alle violenze del padre che si è accanito contro di lei, la mamma e la nonna da ore. Le circostanze precise le chiarirà solo l’autopsia

Uccide il papà violento - Deborah torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in...

Uccide il papà violento - Deborah torna libera : «Non più omicidio ma eccesso di legittima difesa» : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in...

Pamela Prati difesa da Malgioglio : 'Denuncia chi ti manipola' - ma Cagnardi non è d'accordo : Ormai non si fa altro che parlare del caso ‘Pamela Prati’ e delle presunte nozze con Mark Caltagirone. Nell’occhio del ciclone in queste settimane sono finite anche le agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, accusate di essersi inventate tutto per accrescere la visibilità della showgirl sarda. Tutto è cominciato circa un mese fa, quando Pamela Prati ha dichiarato a Domenica In di voler convolare a nozze con il suo compagno Mark ...

GF16 - Mila Suarez non sta bene - intanto i suoi legali pronti ad agire in sua difesa : Grande Fratello, Mila Suarez si scusa per l’assenza di questi giorni e racconta di non stare bene, i suoi avvocati pronti contro Francesca De Andrè Lunedì scorso si è conclusa l’esperienza, non proprio idilliaca, di Mila Suarez al GF 16. La bella modella marocchina ha trascorso i suoi giorni all’interno della casa litigando, pesantemente, con Francesca De … Continue reading GF16, Mila Suarez non sta bene, intanto i suoi legali pronti ...

Non ha stuprato né ucciso! Pamela Mastropietro - difesa chiede assoluzione per Oseghale : Innocent Oseghale non ha stuprato né ha ucciso a coltellate Pamela Mastropietro che è morta a causa di un'overdose di eroina. A dirlo sono i difensori di Oseghale, il pusher nigeriano di trenta anni a processo davanti alla Corte d'Assise di Macerata con le accuse di omicidio volontario, violenza sessuale, vilipendio e distruzione del cadavere della diciottenne romana. Pamela fu fatta a pezzi e i resti vennero ritrovati in due trolley abbandonati ...

Pamela Mastropietro - la difesa di Oseghale : “Assolvetelo. Sentenze non si emettono per compiacere il popolo” : “Chiediamo l’assoluzione per la violenza sessuale e l’omicidio”. E la richiesta degli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia, legali di Innocent Oseghale, imputato nel processo davanti alla Corte di assise di Macerata per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti furono ritrovati in un trolley il 31 gennaio 2018. Per l’imputato la scorsa settimana la procura ha invocato l’ergastolo. Per quanto ...