Kinsey Wolanski | l’invasione di campo fa ricco il fidanzato | la cifra guadagnata con il

La sexy invasione in finale di Champions di Kinsey Wolanski vale 3 - 5 milioni di euro : Il minuto 18 della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham rimarrà impresso nella memoria del pubblico per l’invasione sexy di Kinsey Wolanski. La modella russa ha fatto irruzione sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano di Madrid con un costume che lasciava poco spazio alla fantasia. L’arbitro ha dovuto interrompere la partita per qualche secondo e gli steward dello stadio hanno accompagnato fuori dal terreno la giovane.-- Un ...

Champions League - la sexy Kinsey Wolanski sbeffeggia il Tottenham : “ho distratto Winks con la mia invasione?” [GALLERY] : Champions League, parla Kinsey Wolanski, protagonista della sexy invasione. La ragazza prende in giro Winks: il calciatore del Tottenham apparso al quanto ‘distratto’ La finale di Champions League è stata vista da milioni di spettatori in tutto il mondo, ma non è stata di certo una partita ‘indimenticabile’. Per questo motivo, nonostante sia avvenuta nelle fasi iniziali, gli spettatori ricorderanno con un sorriso il ...

Kinsey Wolanski - le immagini dell’invasione di campo della ragazza in finale di Champions League dagli spalti e dal tunnel dello stadio [VIDEO] : Già detto di come sia stata la protagonista della serata di Champions League tra Tottenham e Liverpool, Kinsey Wolanski ha praticamente raggiunto il suo obiettivo: quello di pubblicizzare il sito per adulti del fidanzato, noto youtuber. Inoltre, è cresciuto a dismisura il seguito di followers sul suo profilo ufficiale Instagram. Chi è Kinsey Wolanski: l’industria del porno dietro la ragazza protagonista dell’invasione di campo durante la ...

