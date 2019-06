Juve e Sarri sempre più vicini | in arrivo l’ok del Chelsea

Juventus – Sarri arriva entro lunedì : sulle fascia destra c’è Danilo se parte Joao Cancelo : Maurizio Sarri pronto a trasferirsi alla Juventus, la firma potrebbe arrivare entro lunedì: sulla fascia destra i bianconeri pronti a prendere Danilo se Joao Cancelo dovesse andar via Maurizio Sarri resta il nome caldo per la panchina della Juventus. Il tecnico neo vincitore dell’Europa League con il Chelsea attende solo l’ok dal patron Roman Abramovich, decisione che, secondo la ‘Rosea’, potrebbe arrivare già nelle ...

Bucchioni : “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” : Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…”. Di seguito uno stralcio dell’editoriale per tuttomercatoweb.com: “La panchina della Juventus ancora vuota è una storia che non torna e non convince. Sono passati venti giorni dal licenziamento di Allegri e se il suo ...

Varriale : “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” : Varriale: “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” Varriale: “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” Sta facendo molto discutere il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. In tanti si chiedono quale sarà la reazione del tecnico ex Chelsea nel momento in cui dagli spalti dello Stadium si alzeranno i cori contro Napoli e i ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ La promessa Chelsea e gli scenari di mercato : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

Paganini (Rai Sport) : Per la Juve c’e Guardiola - poi Pochettino. Sarri terza scelta : Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a ‘Terzo Tempo’ su Radio Bianconera. A proposito della successione sulla panchina della Juventus ha sostenuto le posizioni finora tenute: “la Juve aveva messo come priorità, per il dopo Allegri, la pista straniera, che porta principalmente a Guardiola, come alternativa Pochettino e solo in terza ipotesi il discorso Sarri”. Paganini parla di notizie verificate, per ...

Tuttosport : Sarri aspetta la Juve come “un purosangue irrequieto” : “Un purosangue irrequieto che si prepara al Royal Meeting di Ascot”. E’ così che Tuttosport descrive l’attesa di Maurizio Sarri per la chiamata alla Juventus. Il tecnico “conta i minuti” che lo separano dalla possibilità di mettersi all’opera sulla panchina bianconera. Il quotidiano scrive anche che il fatto che il Chelsea non abbia ancora liberato ufficialmente Sarri non è indice di rottura: il club ...

Bocca : “Sarri alla Juve è come se Che Guevara passasse sotto la bandiera di Batista” : Su Repubblica Fabrizio Bocca dedica il suo commento al tema dei tradimenti. Il pretesto è l’addio di Buffon al Psg. Dopo un anno a Parigi, il portiere campione del mondo torna in Italia: “Tutti parlano della bellezza del calcio all’estero, del profumo dei prati della Premier League o della sontuosità del calcio parigino a confronto con tutto il resto, ma poi se possono riscappano in Italia”. E si consumano i tradimenti, con ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Duello con Sarri - il fattore Uefa-City... : Pep Guardiola nuovo allenatore Juventus: Andrea Agnelli sogna il tecnico del Manchester City, testa a testa con Maurizio Sarri. Le ultime

Pedullà : La Juve per Sarri è una dolce attesa : Mentre il silenzio della Juve lascia pensare che la pista Sarri per la panchina bianconera sia superata, Alfredo Pedullà continua a portare avanti la certezza che il tecnico toscano ha una sola destinazione: Torino. «Sulla tempistica dovete mettervi comodi, conta la sostanza. Da martedì Ramadani è a Milano, raggiunto ieri da Fabio Paratici reduce dal premio ritirato a Napoli. I due sono in stretto contatto, non esiste fibrillazione e neanche ...

Zielinski : “Ancelotti mi ha cambiato. Sarri alla Juve? Mi divertirò a batterlo” : Il Corriere dello Sport riporta le parole di Piotr Zielinski. Il polacco si dice contento di come è andata la stagione, con 49 partite, di cui 36 in campionato, 3628 minuti effettivi di gioco, 7 gol e 2 assist. In mezzo anche 3 pali e tanti ruoli diversi. “Devo molto ad Ancelotti che mi ha cambiato posizione spesso: con lui, per quello che ha voluto, di coprire più parti del campo, ho dovuto chiedere molto a me stesso, anche un livello di ...

Condò : 'La Juve prenderà o Pogba o Milinkovic-Savic - Cancelo è perfetto per Sarri' : L'attesa principale per la tifoseria bianconera riguarda l'ufficializzazione a breve del nuovo tecnico della Juventus. Le ultime indiscrezioni dei principali media sportivi italiani sembrano confermare l'imminente arrivo in bianconero di Maurizio Sarri: proprio in merito al tecnico toscano si è espresso a Sky il noto giornalista sportivo Paolo Condò, che ha elogiato l'ex Napoli per l'ottima stagione con il Chelsea, grazie al terzo posto in ...

Guelpa : 'Guardiola viene ancora trattato - Sarri è solo il 'Piano B' per la Juventus' : L'attesa principale dei tifosi bianconeri riguarda inevitabilmente la nomina del prossimo tecnico della Juventus, che a breve dovrebbe essere ufficializzato. Proprio per questo sembra ancora non decollare il mercato dei giocatori per i bianconeri, con i 'soli' arrivi certi di Ramsey dall'Arsenal e di Romero dal Genoa (l'argentino dovrebbe però restare in prestito nella società ligure anche la prossima stagione), oltre a Demiral del Sassuolo (con ...