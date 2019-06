Italia-Russia pallanuoto femminile | World League 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-Canada 14-10. Sei gol per Bianconi - quattro per Garibotti : domani semifinale con la Russia : Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia e Supera il Canada, alla fine battuto per 14-10 nei quarti di Finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. domani l’Italia sfiderà la Russia, che oggi ha battuto 9-8 l’Australia, per un posto nella Finalissima di domenica. Nel primo quarto l’Italia sciupa ...

Sambo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Tre azzurri in gara in Bielorussia : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Sambo sarà protagonista nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, quando saranno in palio 18 titoli, per i quali concorreranno 144 atleti. Anche l’Italia sarà presente in questa disciplina con tre atleti ai nastri di partenza. Punta di diamante della spedizione azzurra sarà certamente Alice Perin, atleta dell’Accademia Sambo Italia, seconda ai Mondiali di Sochi nel ...

Volley - Nations League 2019 : Italia nella tana di Ufa - trittico da brividi contro Russia - USA e Portogallo : L’Italia è attesa da un weekend molto impegnativo nella Nations League 2019 di Volley maschile, la seconda tappa si preannuncia particolarmente ostica per gli azzurri che a Ufa (Russia) incroceranno i padroni di casa, gli USA e il Portogallo. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono reduci da due vittorie contro Germania e Cina ottenute a Jiangmen, l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada per continuare a inseguire la ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia affronta Usa - Portogallo e Russia. Programma - orari e tv : Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena la seconda tappa della Nations League 2019 di Volley maschile, l‘Italia sarà impegnata a Ufa (Russia) per una fine settimana davvero da brividi che potrebbe già essere determinante in ottica qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce dalla tappa di Jiangmen dove ha collezionato due vittorie e una sconfitta, cercherà di distinguersi anche in ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : Italia quarta nella staffetta maschile vinta dalla Bielorussia : L’Italia si classifica al quarto posto nella prova di staffetta maschile al campionato europeo junior 2019 di Pentathlon moderno di Drzokow in Polonia. I nostri portacolori, Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) si sono fermati ai piedi del podio della prova vinta dalla Bielorussia con la coppia composta da Ivan Khamtsou e Yauheni Arol che ha chiuso con 1477 punti. Medaglia d’argento per la Russia con ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia al lavoro in Russia : Volleyball Nations League Maschile: azzurri al lavoro in Russia Ufa, Russia. Al termine di un lungo viaggio di trasferimento gli azzurri, partiti al mattino presto da Jiangmen in Cina, hanno raggiunto nella notte la cittadina russa di Ufa dove nel prossimo weekend saranno impegnati nella Pool 6 della Volleyball Nations League. La Nazionale tricolore ha chiuso la prima settimana di VNL al 5° posto della classifica generale con 6 punti ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa in Russia. Giannelli guida i giovani azzurri : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2019. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) nel weekend del 7-9 giugno per affrontare i padroni di casa, gli USA e il Portogallo: trittico importante per la nostra Nazionale reduce dai due successi conquistati contro Germania e Cina a Jiangmen. Confermati tutti i 14 giocatori che si sono resi ...

Judo - i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Diciassette gli azzurri in Bielorussia : Ad un mese esatto dagli European Games di Minsk, in Bielorussia, che si disputeranno dal 21 al 30 giugno la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono gli azzurri del Judo, che hanno ottenuto la qualifica attraverso le classifiche continentali. Rappresentativa molto nutrita quella azzurra in questo sport, dato che con 17 convocati doppia quasi i 9 della ...

Karate - i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Otto gli azzurri in Bielorussia : Ormai ci siamo, manca esattamente un mese agli European Games di Minsk, che si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono gli azzurri del Karate, che hanno ottenuto la qualifica attraverso le classifiche continentali. Il Karate sarà lo sport meno rappresentato dei tre della Federazione, con Otto atleti, uno i meno della ...

Lotta - i convocati dell’Italia per gli European Games di Minsk. Nove gli azzurri in Bielorussia : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la FIJLKAM ha già comunicato i nomi degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione della manifestazione, e tra questi ci sono gli azzurri della Lotta, che hanno ottenuto la qualifica attraverso gli Europei e le classifiche continentali. La Lotta è il secondo sport maggiormente rappresentato della Federazione, davanti al karate e dietro al judo, e presenterà al via ben ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Milena Baldassarri non riesce nella magia - Italia senza medaglie. Dominio della Russia : L’Italia non riesce a conquistare nemmeno una medaglia nelle Finali di Specialità che oggi hanno chiuso gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica a Baku (Azerbaijan). Milena Baldassarri era scesa in pedana per andare a caccia del podio con la palla e con il nastro ma la 17enne romagnola non è riuscita nella magia, si è dovuta accontentare del sesto e del settimo posto con 20.400 e 17.950 punti. L’argento iridato col nastro è risultata ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vincono USA - Russia - Canada e Svezia - l’Italia si arrende alla Norvegia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la terzultima giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite nei rispettivi match odierni: alle 12:15 goleada degli Stati Uniti, vittoriosi contro la Danimarca per 7-1 e successo in rimonta della Russia con il risultato di 3-1 ai danni della Lettonia. Alle 16:15 il Canada ha inflitto la prima sconfitta alla Germania (8-1), mentre l’Italia ...