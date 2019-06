Italia Australia Mondiale femminile Francia 2019

Italia - Australia - la prima partita delle azzurre in tv su Raidue : Italia - Australia di domenica 9 giugno sarà la prima partita della Nazionale Italiana donne al Mondiale di calcio femminile in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Il match di esordio delle azzurre verrà giocato allo Stade du Hainaut a Valenciennes e sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 13:00. La speranza è che le ragazze del ct Milena Bartolini possano partire subito con il piede giusto anche in previsione ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Australia-Italia 36-12. Oceanici troppo forti per gli azzurrini nella gara d’esordio : A senso unico la gara tra Australia ed Italia, la prima per gli azzurrini ai Mondiali Under 20 di Rugby, scattati in Argentina: la formazione oceanica ha vinto per 36-12 una sfida ampiamente dominata, nella quale soltanto nel finale si è rilassata, consentendo agli italiani di rimuovere lo zero dalla casella dei punti fatti. Nel primo tempo assolo australiano, con la meta al 7′ di Harris trasformata da Harrison ad aprire le danze ed il ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Australia-Italia 9-11. Il Setterosa vince all’esordio a Budapest! : L’Italia soffre ma alla fine esce dall’acqua con i primi tre punti di queste Super Final di World League di Pallanuoto femminile: il Setterosa di Fabio Conti Supera l’Australia per 11-9 nella gara d’esordio della competizione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia aggancia in vetta al Girone A l’Olanda, vittoriosa con la Cina, mentre nell’altro raggruppamento gli USA Superano ...

LIVE Italia-Australia 10-8 pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA. Le azzurre mantengono il vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Australia, primo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: otto Nazionali, quattro provenienti dall’Europa Cup e quattro dall’Intercontinental Cup, si sfideranno nella piscina magiara di Budapest alla ricerca del primo pass olimpico. La vincitrice del torneo infatti sarà la prima delle dieci che voleranno a Tokyo 2020. Per il ...

Pallanuoto – Superfinal World League : oggi la sfida tra Australia e Italia : Pallanuoto: l’Italia affronta oggi l’Australia per la Superfinal World League La Super Final femminile della World League, 4-9 giugno 2019, Budapest, deciderà la prima squadra che accederà alle dieci qualificate per le Olimpiadi di Tokio. La Duna Arena, splendido teatro dei mondiali di Budapest 2017, sarà il palcoscenico per otto tra le migliori squadre mondiali. Le azzurre, vicecampionesse olimpiche e mai vincitrici del ...

Italia-Australia pallanuoto femminile - World League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : A Budapest, in Ungheria, scatta la Super Final della World League di pallanuoto femminile: otto Nazionali, quattro provenienti dall’Europa Cup e quattro dall’Intercontinental Cup, si sfideranno nella piscina magiara alla ricerca del primo pass olimpico. La vincitrice del torneo infatti sarà la prima delle dieci che voleranno a Tokyo 2020. Per il Setterosa, inserito nel Girone A con Olanda, Australia e Cina, l’esordio ci sarà ...

Ciclismo - 65° Trofeo Alcide De Gaspari : dominio australiano - Italia sul podio con Frigo : Il 65° Trofeo Alcide De Gaspari incorona Benjamin Hill. L’australiano ha trionfato sul traguardo di Bassano del Grappa (VI), dove la corsa è giunta dopo 160,4 km dalla partenza avvenuta a Pergine Valsugana. Per lui una manciata di metri di vantaggio sul nostro Marco Frigo (Zalf Euromobil Désirée Fior), ultimo ad arrendersi allo strapotere dell’esperto ragazzo appartenente al Ljubljana Gusto Santic team. La classica nazionale ...

Australia Women’s – le avversarie dell’Italia a Francia 2019 : Australia Women’s – Conosciamo la nostra prima avversaria nel Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”Mondiali femminili di calcio. La prima sfida delle azzurre sarà domenica 9 giugno alle ore 13:00 contro l’Australia Women’s.L’Australia si presenta al Mondiale per la settima volta ed è mancata solo nella prima edizione, quella del 1991.Il miglior piazzamento raggiunto dalla squadra oceanica sono ...

Internazionali d’Italia – Barty non stecca : la giovane australiana trionfa al terzo set su Kuzmova : Ashleigh Barty stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia: la giovane tennista australiana supera Viktoria Kuzmova in 3 set Servono 2 ore e 8 minuti ad Ashleigh Barty per staccare il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. La giovane tennista australiana, numero 9 del ranking mondiale maschile e 8ª testa di serie del torneo capitolino, si è imposta su Viktoria Kuzmova in 3 set, vinti con il ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 4-5 nel 1° set - break dell’australiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...