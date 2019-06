Istat:vendite dettaglio ferme ad aprile

Variazione congiunturale nulla sia in valore che in volume per lealad.Lo comunica l'secondo cui il dato è dovuto all'aumento delledei beni alimentari (+1% in valore e +1,1% in volume) e al calo delledei non alimentari (-0,7% in valore e -0,6% in volume). Su base annua,a +4,2% in valore e +4,6% in volume.Una crescita trainata dall'andamento degli alimentari (+8.8% in valore e +8,5% in volume), mentre è più contenuto l'aumento dei non alimentari(+0,6% in valore e +1,3% in volume)(Di venerdì 7 giugno 2019)