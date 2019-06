Intervento rivoluzionario a Torino | tetraplegico recupera l’uso delle mani

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) In Italia una tecnica innovativa e rivoluzionaria per la prima volta permette a un pazientedire la funzione, il tutto utilizzando tecniche chirurgiche che hanno consentito di bypassare il livello della lesione al midollo spinale, trasferendo e ricollegando come fili elettrici nervi sani (sopra la lesione stessa del midollo) a nervi non più funzionanti a valle della lesione stessa, corrispondenti al movimento e all’utilizzo. L’eccezionaleè stato realizzato ieri all’ospedale Cto della Città della salute di. L’è durato 7 ore in totale, ha avuto successo e i medici sono soddisfatti. La chirurgia della mano tetraplegica tradizionale, che utilizzava trasferimenti di tendini, era impiegata già da diversi anni ma consentiva solamente un parziale recupero della funzione motoria, mentre questa ...

