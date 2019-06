Inter | prima delusione per Antonio Conte? Il Liverpool piomba su Pepe del Lille | 80

Torino - tetraplegico recupera l'uso delle mani con un Intervento mai provato prima in Italia : L'innovativo intervento realizzato all'ospedale Cto della Città della Salute di Torino. La metodica, eseguita in pochi centri al mondo e per la prima volta in Italia, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando, come fili elettrici, i nervi sani a nervi non più funzionanti

Uomini e Donne - prima Intervista di Andrea e Natalia : vita insieme 'Oltre le aspettative' : A distanza di circa una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, l'ex tronista e la sua nuova fidanzata Natalia Paragoni si sono lasciati andare ad una piacevole intervista con il settimanale del talk show. I due ragazzi hanno commentato le dinamiche della loro vita di coppia ed hanno ragguagliato i fan circa le ultime novità ed entrambi i protagonisti hanno avuto solo parole positive l'uno per l'altra: a quanto pare il loro ...

Internet of Things : a Bolzano la prima rete d’Italia : La Provincia di Bolzano sarà la prima in Italia a creare una rete di Beacon pubblica. Il primo è stato

Ubisoft annuncia il nuovo SplInter Cell all’E3 2019 : tutti i rumor prima della fiera : Il nuovo Splinter Cell sarà uno dei protagonisti della conferenza Ubisoft in occasione della prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. O almeno questo dicono da tempo i tanti e bollenti rumor che continuano ad affollarsi in rete in vista dell'E3 2019 di Los Angeles. Sono tantissimi i videogiocatori che chiedono a gran voce il ritorno della celebre saga stealth alla porta del colosso francese del gaming, per poter così riabbracciare ...

Fasce Champions : Juve in prima - il Napoli evita il Tottenham - Inter in terza e Atalanta in quarta : Il trionfo del Liverpool nella finalissima del Wanda Metropolitano chiude la Champions League 2018/19 ma apre anche la prossima stagione.

Calciomercato Inter – Wanda Nara e la prima grana della gestione Conte : “Icardi ha l’intenzione di restare!” : Antonio Conte non sarebbe intenzionato a puntare su Icardi, ma Wanda Nara mette subito le cose in chiaro: il bomber argentino ha 2 anni e mezzo di contratto e vuole restare in nerazzurro Nelle prossime ore Antonio Conte verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter. Ventata d’aria fresca in casa nerazzurra dopo la gestione Spalletti, ma i vecchi problemi non si possono cancellare un metaforico colpo di spugna ...

Migranti su un gommone in avaria : la marina militare Interviene | Ong : "Poteva agire prima" | Salvini replica : "Sono accuse infondate" : La nave 'Cigala Fulgosi' ha soccorso i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

Inter - Conte avrebbe deciso : la prima mossa sarebbe il no a Icardi : Questa mattina l'Inter ha ufficializzato l'esonero di Luciano Spalletti con un comunicato ufficiale apparso sui profili social e sul sito della società nerazzurra. Al suo posto arriverà Antonio Conte che da due giorni è già a Milano e ieri è stato fotografato insieme ai membri dell'ufficio stampa del club meneghino. L'ex allenatore del Chelsea andrà a firmare un contratto triennale a oltre nove milioni di euro a stagione. Decisivo il pressing ...

Di Maio all’assemblea : “Sì a riforme Interne - ma prima fiducia. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s. Mi Interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...

Accadde oggi - 55 anni fa l’Inter vinceva la sua prima Coppa dei Campioni nel segno di Mazzola : Il 27 maggio 1964 è una data da ricordare per tutti i tifosi dell’Inter. Quel giorno di 55 anni fa, infatti, i nerazzurri conquistarono la loro prima Coppa dei Campioni battendo in finale il Real Madrid per 3-1. L’Inter sotto la guida del “mago” Helenio Herrera, conquistò prima lo scudetto e poi la prima Coppa internazionale del club. I nerazzurri debuttarono sconfiggendo l’Everton al ritorno dopo un pareggio ...

DIRETTA/ Inter Palermo Primavera - risultato 0-1 - streaming video tv : gol di Santoro! : DIRETTA Inter Palermo Primavera: streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato Primavera 1.

