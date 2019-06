Inter | la Roma insiste | sarebbe pronta l' offerta per Icardi

CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato news 7 giugno/ Inter - Roma - Milan - Juventus trattative e ultime notizie : Calciomercato news 7 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Nastri d’Argento - l’Intervista di OM a Luca Barbareschi - il mattatore di “Dolce Roma” : Peccato, Luca Barbareschi avrebbe meritato una candidatura ai Nastri d’Argento per il ruolo di Oscar Martello, il produttore cinematografico protagonista di Dolce Roma. Costantemente sopra le righe, titanico e narciso, gaglioffo e inaffidabile, disposto a passare sopra a tutto e sotto a tutto pur di centrare un successo al botteghino. È evidente che l’attore abbia plasmato questo personaggio mettendoci dentro qualcosa del suo naturale ...

CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato news 7 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma : trattative - ultime notizie : Calciomercato news 7 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

CALCIOMERCATO NEWS 6 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 6 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Roma : suggestione Icardi - ma è colpa dell’Inter : Calciomercato Roma: suggestione Icardi, ma è colpa dell’Inter In casa Roma continuano le manovre atte ad ufficializzare il nuovo allenatore, che sembra ormai quasi scontato essere il portoghese Paulo Fonseca. L’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk sarebbe infatti disposto a pagarsi una parte della clausola rescissoria che lo lega agli ucraini – del valore totale di 5 milioni di euro – per poter sposare il progetto ...

Calciomercato news 6 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma : trattative - ultime notizie : Calciomercato news 6 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

Roma - aereo decollato da Urbe perde contatto radio : caccia Eurofighter vola a Intercettarlo : Un aereo decollato da Roma "scompare" dai cieli, scatta subito la procedura di emergenza. Un caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di...

Mafia a Roma - smantellato il clan Fragalà. Le Intercettazioni del boss : «Se mi tradisce un figlio lo ammazzo» : «A Torvajanica comandano i Fragalà». Così Ignazio Fragalà parlava, in una conversazione intercettata a febbraio 2016. Il clan attivo soprattutto...

Roma - blitz del Ros contro il clan Fragalà : 31 arresti. L’Intercettazione : “Se mi sento tradito sparo anche a mio figlio” : “Io quando mi sento tradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli sparò. Dice ‘che ammazzeresti tuo figlio?’ Sì sì, perché no, Se mio figlio cammina con me, facciamo il reato insieme e mi tradisce, io lo ammazzo”. Così parlava in una conversazione captata dagli investigatori nel 2015 il presunto boss Alessandro Fragalà, finito in manette oggi nell’ambito dell’operazione del Ros, coordinata ...

Salva Roma - non c'è intesa : avanza l'ipotesi stralcio. Raggi : tagliate gli Interessi : Più che il governo, sul Salva-Roma scricchiola un pezzo di M5S. Almeno quello Romano è in piena ebollizione. La sindaca Virginia Raggi è su tutte le furie con i compagni di...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’Inter guarda in casa Roma - i nomi per il Bologna - le trattative di Atalanta - Torino e Lecce : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. L’INTER guarda IN casa Roma – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di ...