Instagram | da oggi si potranno aggiungere i testi delle canzoni nelle Stories

Instagram lancia oggi una nuova funzionalità per ridurre la quantità dei dati utilizzati : Instagram lancia oggi una nuova funzionalità pensata per consentire a tutti gli utenti di ridurre la quantità dei dati utilizzati senza compromettere l’esperienza. Grazie a questa nuova opzione, disponibile solo per Android, è possibile visualizzare i contenuti multimediali preferiti su Instagram con tempi di caricamento ridotti. Ciò significa meno dati utilizzati da Instagram sul proprio cellulare. Come funziona Tre le opzioni personalizzabili ...

Georgette Polizzi in ospedale - l'annuncio su Instagram : "Da oggi vengo io prima di tutti" : Georgette Polizzi, volto di Temptation Island e fashion influencer da più di mezzo milione di seguaci, sta di nuovo male. La giovane stylist, finita a suo discapito nella polemica che ha travolto Pamela Prati per il presunto matrimonio con Marco Caltagirone, in quanto cliente della stessa agenzia di comunicazione della showgirl sarda, è dovuta recarsi in ospedale per alcune visite di controllo.La strenua difesa contro la sclerosi ...

A 24 ore dai problemi WhatsApp - Instagram e Facebook : ipotesi sull’origine del down oggi 15 aprile : Sono trascorse ormai 24 ore dal mega down che ci ha portati a parlarvi ieri 14 aprile dei problemi WhatsApp, Instagram e Facebook. Dopo aver aggiornato in tempo reale l'articolo, mentre le suddette piattaforme non funzionavano, in questi minuti ci si chiede cosa sia avvenuto, in quanto raramente tre servizi tanto popolari come questi sono finiti KO per tre ore contemporaneamente. Insomma, tutti vogliono vederci chiaro, a maggior ragione ...

WhatsApp - Instagram e Facebook : oggi triplo blackout in Italia : Nelle ultime ore sono tante le segnalazioni ricevute sul web da parte di milioni di utenti i quali lamentano un blocco improvviso del funzionamento dei social network. I principali social, Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare. Il blocco delle applicazioni in blackout è sia via smartphone sia via web e il guasto sembrerebbe interessare una buona parte dell'Europa. Come è già accaduto il mese scorso, dopo un down di ben ...

Catastrofici problemi WhatsApp - Facebook e Instagram oggi 14 aprile : non funzionano i social : Una vera e propria pioggia di problemi WhatsApp, Facebook e anche Instagram sta coinvolgendo milioni di utenti di app di messaggistica e dei social in tutto il mondo in questa domenica 14 aprile. Stiamo parlando di un down dalle proporzioni davvero catastrofiche, almeno per chi non può fare a meno di questi strumenti di connessione, attualmente per nulla funzionanti. I problemi WhatsApp e non solo hanno cominciato a manifestarsi un po' prima ...

