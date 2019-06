Instagram aggiunge i testi delle canzoni alla musica nelle Storie

Dybala raggiunge i 30 milioni di follower su Instagram : Paulo Dybala ha raggiunto i 30 milioni di follower sul suo profilo Instagram , confermandosi così come il secondo calciatore della Serie A più seguito sul celebre social network. Davanti alla Joya, per quanto riguarda il campionato italiano, figura solo Cristiano Ronaldo, vero e proprio fenomeno mediatico, con i suoi 168 milioni di follower . La crescita […] L'articolo Dybala raggiunge i 30 milioni di follower su Instagram è stato realizzato ...

Google Duo testa le videochiamate di gruppo - Instagram aggiunge i nuovi quiz nelle storie e Snapchat migliora l’esperienza per Android : Le videochiamate di gruppo sono state individuate nei test di Google Duo lo scorso dicembre e ora la funzionalità è disponibile in alcuni paesi selezionati come l'Indonesia e attualmente supporta un massimo di quattro partecipanti. A partire da ieri gli utenti Instagram possono utilizzare il nuovo adesivo del quiz nelle storie per chiedere ai loro amici e follower di rispondere a una domanda tramite scelta multipla. Gli utenti Andoid di ...