Inquinamento da plastica | oltre 33mila bottigliette al minuto finiscono nel Mediterraneo

Ambiente : Wwf e Carte d’Or insieme contro l’Inquinamento da plastica : Tappa a Fregene per il Tour Spiagge #plasticfree. Oggi l’azione di citizen conservation è arrivata alle porte di Roma per liberare dalla plastica un tratto di spiaggia e dell’area interna di Fregene, grazie al supporto dei volontari del Wwf, dei ragazzi di Wwf Young e di Carte D’Or. L’iniziativa fa parte del percorso comune tra Wwf e il brand nell’ambito della Campagna GenerAzioneMare di Wwf Italia e a sostegno ...

Inquinamento del Mediterraneo : enorme isola di plastica tra Corsica ed Elba : Anche il Mediterraneo ospita ora la sua isola di plastica, frutto della nostra inciviltà che pare davvero non avere limiti nonostante le svariate campagne di sensibilizzazione, il riciclaggio e...

Inquinamento da plastica : uno “scenario scioccante” alla foce del fiume Sarno [GALLERY] : Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imballaggi in plastica usa e getta sommergono l’area marina in prossimità della foce del fiume Sarno in Campania. È quanto emerge dalle attività di ricerca e documentazione svolte da Greenpeace e Castalia nell’ambito del Tour MayDaySOSplastica. “Uno scenario scioccante con enormi quantità di rifiuti che invadono spiaggia e fondali, figlio inevitabile ...

Parte da Stintino la lotta all’Inquinamento da plastica : «Siete voi adulti che dovete e potete ancora cambiare le cose e salvare il mondo dalla plastica. Io sono un bambino e ho il diritto di avere un futuro libero dall’inquinamento, e così come me altri milioni di bambini nel mondo. Dobbiamo sentirci in dovere di tutelare l’ambiente e fare qualcosa di concreto. Raccogliamo la plastica, aiutatemi a condividere questo pensiero». Si condensa nel breve discorso del piccolo Diego, 9 anni di ...

Catastrofico Inquinamento in Congo : veri e propri fiumi di rifiuti di plastica soffocano il Paese [VIDEO] : A Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, veri e propri fiumi di rifiuti di plastica si stanno impadronendo dei corsi d’acqua della città. Migliaia di bottiglie di plastica si sono accumulate nel corso degli anni, causando gravi inondazioni quando piove. I video che trovate in fondo all’articolo sono eloquenti. È inquietante e sconcertante osservare come i corsi d’acqua siano totalmente inondati dalla plastica, ulteriore segno ...

Sta avvelenando gli oceani e ci fa perdere il 10% dell’ossigeno mondiale : è l’Inquinamento marino della plastica : Quando si parla degli effetti dell’inquinamento acquatico poca attenzione viene riservata a questi invisibili abitanti marini, ma in mare vi è una fotosintesi quasi sconosciuta che fornisce il 10% di ossigeno all’intero pianeta, tutto ad opera del Prochlorococcus, a questo batterio dobbiamo un respiro su 10. Il Prochlorococcus è il più abbondante batterio fotosintetico presente negli oceani. Da questa singola maxi comunità di microbi ...

Scienziati : plastica biodegradabile non risolve il problema dell'Inquinamento - : Stop cotton-fioc non biodegradabili, Realacci: per nuova economia Tuttavia, nessuno dei sacchetti è scomparso completamente con qualsiasi mezzo: tutti hanno lasciato una traccia dietro di loro. In ...

'The Fish' - il video di Pes contro il pericolo dell'Inquinamento da plastica : In occasione dell'Earth Day, del 22 aprile, Corona e Parley for the Oceans pubblicano The Fish, un video di animazione ideato per sensibilizzare sul pericolo dell'inquinamento da plastica per le ...

Mandy Barker - la fotografia di denuncia sull'Inquinamento da plastica : È questo il titolo dell'intervento tenuto da Mandy Barker davanti a una platea di giovani studenti delle scuole romane, al Festival della Scienza di National Geographic in corso a Roma. La fotografa ...

Inquinamento da plastica : attivisti di Greenpeace irrompono all’assemblea generale di Nestlé [GALLERY] : Gli attivisti di Greenpeace hanno interrotto l’Assemblea generale annuale di Nestlé e hanno mostrato ai dirigenti della multinazionale i rifiuti di plastica usa e getta riconducibili all’azienda svizzera ritrovati nei mari di tutto il mondo ed esposto striscioni con la scritta “Nestlé, stop single use”. Nel corso dell’Assemblea i rappresentanti di Greenpeace e della coalizione internazionale Break Free From Plastic, un movimento globale ...

Inquinamento plastica : i Paesi Nordici chiedono un trattato globale : Il Wwf chiede un trattato vincolante che stabilisca obiettivi nazionali e meccanismi trasparenti estesi al mondo della produzione e delle imprese. Inoltre, qualsiasi trattato dovrebbe fornire un ...