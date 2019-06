Incursione No Tav a Chiomonte: ci siamo

No Tav, questa sera, al cantiere di, in Val di Susa. Un gruppo di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità ha tagliato le recinzioni e, una volta all'interno del cantiere, ha esposto lo striscione "No Tav noi ci". Sarebbero in stato di fermo da parte delle forze di polizia. "Non ci fermerete mai", scrivono i No Tav, che su Facebook hanno anche pubblicato alcune foto dell'.(Di venerdì 7 giugno 2019)