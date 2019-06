Incidente fatale a Casal del Marmo | morto motociclista di 37 anni

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma –mortale alle 17.30 circa di ieri in viadel, in prossimita’ del cavalcavia del Grande Raccordo Anulare di Roma. Nello scontro coinvolti un’auto e un motoveicolo. Il conducente dell’auto si e’ fermato subito sul posto a prestare soccorso. A perdere la vita e’ stato ilrimasto a terra. Allertati i soccorsi, ma il personale del 118 intervenuto sul luogo non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del conducente del motoveicolo, un uomo di 37. Sul posto cinque pattuglie della Polizia Locale Gruppo Monte Mario per i rilievi e per la messa in sicurezza dell’area, con relativa chiusura della strada. La dinamica e’ in fase di accertamento. L'articolodeldi 37proviene da RomaDailyNews.

