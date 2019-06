In Italia la sede di un supercomputer europeo | “iniziativa strategica”

Terremoto Centro Italia - Conte nella sede Cei : “A breve ordinanza sulle chiese” : Nel volgere di una decina di giorni sara’ approvata l’ordinanza attuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni culturali delle zone terremotate: l’ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando oggi presso la sede della Cei a una riunione con i Vescovi delle diocesi terremotate del Centro Italia. L’ordinanza, si legge in una nota, ha una copertura di 300 milioni di euro; ...

Europee - da TrenItalia ad AlItalia : sconti agli elettori fuori sede su treni - aerei e autostrade : treni, traghetti e aerei scontati per i fuori sede che tornano a casa per votare. L’appuntamento è quello delle Europee del 26 maggio, stesso giorno in cui si voterà in oltre 3800 comuni italiani e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte e del suo presidente. Guardando ai treni, l’agevolazione “Viaggi degli elettori” trenitalia prevede sconti del 70% sulle Frecce e del 60% sui treni regionali, in Standard o seconda ...

Ultras Lazio - bomba davanti a sede degli Irriducibili : “Se vogliono terrorismo - noi pronti”. Timori per finale di Coppa Italia : Il capo degli Ultras laziali chiama in causa addirittura gli anni di piombo. Per chi indaga, invece, può essere un avvertimento in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico. Comunque la si metta, la “bomba alla crema” che la scorsa notte ha divelto la serranda della sede degli Irriducibili Lazio nel quartiere Appio-Tuscolano di Roma non va sottovalutata. Anche perché lo ...

Italia in Comune - inaugurata la sede di Ostuni "Prosegue il radicamento nel territorio" : Si tratta di una realtà politica interessante e pienamente in linea con i valori in cui crediamo, uno su tutti l'ascolto dei cittadini come punto di partenza per far rinascere il territorio, che è ...

Amministrative al vetriolo a Pagani - raid vandalico alla sede Forza Italia : La campagna elettorale inizia a Pagani con il piede sbagliato. Atto vandalico ai danni della sede elettorale di Forza Italia di corso Ettore Padovano. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, la...