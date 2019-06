In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Giugno | È toccato ancora una volta al

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Giugno : Pd in balìa di Lotti. E lady Palamara lavorava da Zinga : Roma Il posto alla Regione Lazio per la moglie di Palamara Giovanna Remigi vinse un bando per dirigente “esterno” nell’ente guidato dal leader dem nel 2015 e ricoprì il ruolo per 30 mesi di Vincenzo Bisbiglia Chi perde vince di Marco Travaglio L’altroieri abbiamo letto sul Corriere, dalla penna di Marzio Breda, il quirinalista più introdotto nelle segrete stanze e nei segreti pensieri di Sergio Mattarella, una notizia talmente strana e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno : Ma lo sapete che il caso csm è targato pd?. Dietro lo scandalo toghe sporche 4 giudici sospesi per contatti con i dem Lotti e Ferri : toghe sporche Il Pd fa lo gnorri su Lotti, ma Roberti picchia duro L’ex procuratore chiede ai Dem la “condanna” dei loro esponenti coinvolti e rimane isolato nel partito. Il segretario resta prudente – trame csm di Wanda Marra La nuova Pd2 di Marco Travaglio Apprendiamo sgomenti che lo scandalo che investe il Csm è “come quello della P2”. Parola di Giuseppe Cascini, leader della corrente progressista Area, che ringrazia il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Giugno : : I Cinque Stelle Prima al Colle, poi al telefono Di Maio prova a sopravvivere Schivare la crisi – Il leader del Movimento sale al Quirinale: “Noi vogliamo continuare” e chiama il titolare del Viminale per provare a fermare la corsa verso il voto di Luca De Carolis La rana e i 2 scorpioni di Marco Travaglio C’era una volta uno scorpione che voleva attraversare un fiume e, non sapendo nuotare, chiese a una rana, che si accingeva ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Giugno : : Conferenza – verso la Crisi Conte sfida i gialloverdi: “Finitela o mi dimetto” Il presidente del Consiglio convoca la stampa: “Non voglio vivacchiare, altrimenti rimetto il mandato”. Sui 5S: “Non li ho neanche votati” di Luca De Carolis Che ci azzecca? di Marco Travaglio Più leggiamo le cronache del nuovo scandalo Toghe Sporche, e più ci sorge spontanea una domanda: ma che ci azzecca il nuovo procuratore di Roma? Può darsi che le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Diritti tv - la grande fuga dalla Serie A : altro che effetto Ronaldo. L’inchiesta in Edicola sul Fatto Quotidiano del lunedì : La grande fuga dalla Serie A. altro che effetto Ronaldo! L’audience è crollata del 30%. Il doppio abbonamento Dazn-Sky ha Fatto scappare i tifosi, costretti a pagare di più per vedere meno (e male). Dazn non ha dichiarato il numero di abbonati che, però, il Fatto è in grado di svelare: circa 1,3 milioni, numero insufficiente per far quadrare i conti. Domani l’inchiesta di Lorenzo Vendemiale sul flop della stagione 2018/2019 e sulle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Giugno : : Complotti Tutti contro Trenta: perché i generali vogliono cacciarla La rivolta delle stellette – Anche lo Stato maggiore della Difesa si è schierato. In ballo: la riforma delle valutazioni interne, sindacati militari e i miliardi degli F-35 di Salvatore Cannavò Il discorso del premier di Marco Travaglio Care concittadine e concittadini, forse è l’ultima volta che vi parlo da presidente del Consiglio. Il che non sarebbe una tragedia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Giugno : Giallo a Chigi. Tria e il mistero delle due lettere : Vento di crisi Guerra sulla lettera all’Ue Di Maio fa infuriare Conte Il premier è stufo – M5S contro il Tesoro“ per la missiva a Bruxelles, ma scoppia il Giallo: chi ha Fatto uscire la prima versione? Sospetti e veleni Lunedì il giorno della verità di Luca De Carolis Il Mitomane di Marco Travaglio Il problema non è Salvini che si crede il presidente del Consiglio. Il problema sono tutti quelli che lo credono il presidente del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Maggio : Il capo del governo li lascerà “sfogare un paio di giorni” - poi li riunirà : Alta tensione Nel bunker del Mise, Di Maio medita le dimissioni da capo Doppio assalto – Stasera assemblea M5S, dove il leader potrebbe proporre l’addio, da votare sul web, e una cabina di regia. Ma la Lega attacca sul Dl Sanità, su Rixi e i cantieri di Luca De Carolis Monumento ai caduti di Marco Travaglio Non vorrei che i funerali anticipati dei 5Stelle e i festeggiamenti del Pd per il suo minimo storico e il massimo storico delle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Maggio : Per i 5 stelle una strada obbligata : l’opposizione : Diario del Salvimaio Se tiri a campare, poi tiri le cuoia: ora opposizione Se i 5stelle vogliono tentare di ritrovare se stessi e i propri elettori (sapendo che molti fuggitivi difficilmente saranno recuperati) devono tornare a essere opposizione. Dirlo adesso, dopo la solenne legnata delle Europee potrebbe sembrare fuori dal mondo, alla luce soprattutto delle parole di Luigi Di Maio deciso ad andare avanti nell’autolesionismo di governo con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Maggio : Comanda Salvini crollo 5 stelle col sorpasso Pd : I risultati Stravince la Lega, bene Pd e B. I 5 stelle finiscono sotto i dem Europee – Affluenza in calo al 56%. Il partito di Salvini è in zona 30%, i democratici crescono e finiscono sopra al M5S, che crolla di circa 13 punti in un solo anno di Marco Palombi Un polo c’è. E l’altro? di Marco Travaglio Questo articolo è fondato sulle prime proiezioni (l’una diversa dall’altra) di mezzanotte e mezza, quando l’ultima edizione del ...