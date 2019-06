Ilary Blasi si scatena a Montecarlo con Francesco Totti

“Come Michael Jackson”. Ilary Blasi sotto attacco : distrutta per ‘quella’ foto : Sembra proprio che non vedremo più Ilary Blasi al timone del prossimo Grande Fratello ViP. Stando alle ultime voci di corridoio, dopo 3 anni al timone del reality di Canale 5 la moglie di Francesco Totti verrà sostituita. La notizia di una nuova conduttrice al GF Vip circola già da tempo, ma negli ultimi giorni sembrerebbe sempre più concreto l’elenco di quelle più papabili. E secondo Nuovo Tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, i ...

Hai lo stesso naso di Michael Jackson! Ilary Blasi attaccata dagli hater : La conduttrice posta un'immagine di profilo per mostrare il suo look con i capelli legati a coda, ma l'attenzione ricade tutta sul naso che sembra essere stato fin troppo limato tanto che i fan la pregano di smetterla coi ritocchini perchè non ne ha alcun bisogno. Ilary Blasi ha deciso di postare sul suo Instagram una foto di profilo che la ritrae con il look esibito durante la finalissima di “Amici” in cui è stata una delle super ...

Mediaset - Ilary Blasi ad Amici e quella vocina molto maliziosa sul suo "lato B" : Vocine maliziose su Ilary Blasi dietro le quinte di Amici. Le ha raccolte Alberto Dandolo per Oggi, sottolineando come Lady Totti sia apparsa da Maria De Filippi "raggiante e in splendida forma, fasciata in un abito griffato che metteva in risalto le sue rotondità". "Qualche maligno - scrive la penn

Bruttissimo colpo per Ilary Blasi. Terremoto al GF Vip : “Cambia tutto” : Il Grande Fratello Vip cambia padrona di casa. A Mediaset si sussurra che Barbara D’Urso possa lasciare la conduzione di Domenica Live dopo sei gloriose edizioni per concentrarsi proprio sul Grande Fratello Vip, ultimamente condotto da Ilary Blasi, ex conduttrice de ”Le Iene” e moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Secondo quanto scritto da Nuovo Tv, i vertici del Biscione starebbero pensando di affidarle, ...

Amici18 - Francesco Totti riprende in diretta Ilary Blasi : 'Deficiente' : Sabato 25 maggio è andata in onda su Canale 5 la finale del talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Per la puntata di chiusura non sono mancati dei momenti emozionanti, come quello dedicato alla premiazione del cantante lirico Alberto Urso. D'altro canto non sono mancati dei simpatici siparietti. Durante la diretta hanno assistito alla gara 5 volti noti del colosso di Cologno Monzese, in veste di giudici speciali: Michelle Hunziker, Alessia ...

Ilary Blasi scatenata alla finale di Amici ma un messaggio di Francesco Totti la gela : “Solo tu fai la deficiente” : Le hanno paragonate alle principesse Disney per i loro look fiabeschi e sono state le protagoniste indiscusse della finale di Amici su Canale 5: stiamo parlando di Ilary Balsi, Silvia Toffanin, Loredana Berté, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker. Con le loro battute e i loro siparietti divertenti hanno conquistato la scena, facendo divertire molto il pubblico a casa e in studio, soprattutto Ilary Blasi e Silvia Toffanin. La prima, più peperina ...

Solo tu fai la deficiente! Ilary Blasi ripresa dal marito Totti ad Amici : Ilary Balsi ha fatto divertire il pubblico di Amici con l'amica e collega Silvia Toffanin. Ma ad un certo punto tutto è stato interrotto dal marito. L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con il botto. Non Solo per la bravura dei professionisti in gara, ma anche per i giudici speciali. Ieri sera, infatti, cinque grandi donne hanno fatto divertire il pubblico a casa e in studio: Ilary Balsi, Silvia Toffanin, Loredana ...

Amici - l'sms ricevuto da Ilary Blasi in diretta : "Solo tu fai la deficiente". Francesco Totti non ha gradito? : Alla finalissima di Amici vinta da Alberto Urso, nello studio di Maria De Filippi di Canale 5, tra le ospiti d'onore ecco Ilary Blasi, altro volto di punta di Mediaset. Lady Totti non solo è stata protagonista di una divertente gaffe, ma si è fatta notare in particolare anche in un altro frangente.

Amici - clamorosa gaffe di Ilary Blasi : "Posso dirlo?" - la finezza in prima serata : gaffe per Ilary Blasi, ospite di Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata di Amici che, su Canale 5, ha sancito il trionfo di Alberto Urso. La Blasi, che faceva parte della commissione dei giudici, al termine della puntata ha preso parte ai festeggiamenti per il 23esimo compleanno di Rafael Qu

Amici 18 - gaffe Ilary Blasi su Rafael : scappa una frase da non dire in diretta : diretta Amici 18: la gaffe di Ilary Blasi diverte tutti, soprattutto Rafael Quenedit! Anche ad Amici 2019 Ilary Blasi è stata la protagonista di una gaffe. Non riesce mai a tenere per sé quello che pensa e questa sera le è scappata una frase che non avrebbe dovuto dire… La commissione di giudici dell’ultima puntata […] L'articolo Amici 18, gaffe Ilary Blasi su Rafael: scappa una frase da non dire in diretta proviene da Gossip e ...

Ilary Blasi OSPITE AD AMICI 18/ Innamorata di Rafael : 'Ci ha ingalluzzite!' : ILARY BLASI OSPITE ad AMICI 18 insieme ad Alessia Marcuzzi sua 'rivale' con la quale si giocherà la conduzione di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Lite in vista?

Amici 18 : Ilary Blasi riceve un messaggio in diretta da Totti : Serale di Amici 18, Ilary Blasi riceve un sms da Francesco Totti: “Solo tu fai la…” Di ritorno dalla pubblicità della Finale di Amici 18, Maria De Filippi ha notato che in giuria Ilary Blasi stava rovistando nella sua borsa e le ha subito chiesto che cosa stesse facendo. Ilary, che ha subito messo via la borsa, ha poi detto: “Stavo controllando il cellulare” alludendo al fatto che potevano esserle arrivati degli ...

#Amici18 – Il Serale – Nona puntata del 25 maggio 2019 (la Finale) – Ospiti : Irama - Michelle Hunziker - Ilary Blasi - Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la Finale. Negli ultimi sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sono sfidati a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Adesso sono rimasti in quattro a giocarsi il premio finale ...

Ilary Blasi ospite a Amici 18/ Lite in vista con la rivale Alessia Marcuzzi? : Ilary Blasi ospite ad Amici 18 insieme ad Alessia Marcuzzi sua 'rivale' con la quale si giocherà la conduzione di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Lite in vista?