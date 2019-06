Il suicidio del giovane avvocato | choc e dolore nel centro storico

Eutanasia - 5s e Lega provano a mediare : verso ridefinizione dell’aiuto al suicidio : Le due forze di maggioranza provano a mediare sull’Eutanasia dopo essere sempre state divise sull’esame delle proposte di legge. Nella prima riunione del Comitato ristretto delle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, il relatore pentastellato Giorgio Trizzino (l’altro è il leghista Roberto Turri) ha annunciato l’intenzione di avanzare una proposta che interverrebbe solo una nuova definizione del reato di ...

Michael Phelps - 'Ho pensato al suicidio'/ Depressione - la battaglia dell'ex nuotatore : Michael Phelps, 'Ho pensato al suicidio, ma la terapia mi ha salvato': su Twitter l'ex nuotatore ha parlato della sua battaglia contro la Depressione

Così Nibali ha perso il Giro d’Italia : la ripicca d’orgoglio su Roglic e il regalo a Carapaz - il suicidio dello Squalo a Courmayeur è stato decisivo [DATI] : Vincenzo Nibali ed un Giro d’Italia perso per colpa di orgoglio e dispetti: ecco perchè lo Squalo dello Stretto avrebbe potuto vincere con estrema facilità la 102ª edizione della Corsa Rosa Il Giro d’Italia 2019 sta per volgere al termine: oggi si è disputata l’ultima tappa di montagna che sarebbe potuta essere decisiva per la vittoria finale. Vincenzo Nibali non è riuscito ad accorciare le distanze da Carapaz, che si è ...

Brindisi - tenta il suicidio dal parapetto del Monumento al Marinaio : salvato un 54enne : Si sono vissuti attimi di tensione questa mattina a Brindisi, dove un uomo di 54 anni, padre di famiglia, ha tentato un gesto estremo: voleva infatti lanciarsi da uno dei parapetti che delimitano il Monumento al Marinaio d'Italia, i quali sono alti una decina di metri dal suolo e a strapiombo sul mare. Secondo quanto riporta la stampa locale, il gesto del 54enne sarebbe riconducibile alla sua incerta situazione lavorativa, in quanto non è sicuro ...

Guido Conti - tutti i dubbi da chiarire sul suicidio dell’ex generale : “Si indaghi sulla posizione del corpo e sulle telefonate” : Le domande della famiglia non sono campate per aria ed è necessario discuterne per capire se le indagini sulla morte dell’ex generale dei carabinieri forestali Guido Conti, trovato senza vita il 17 novembre 2017, debbano essere approfondite o meno. Insomma, se ha ragione la procura di Sulmona nel sostenere che si trattò di un suicidio senz’ombra di dubbio, oppure se ci sono ancora dettagli da chiarire. Per questo il gip del tribunale ...

Guido Conti - tutti i dubbi da chiarire sul suicidio dell’ex generale : “Spieghino la posizione del corpo e con chi parlò” : Le domande della famiglia non sono campate per aria ed è necessario discuterne per capire se le indagini sulla morte dell’ex generale dei carabinieri forestali Guido Conti, trovato senza vita il 17 novembre 2017, debbano essere approfondite o meno. Insomma, se ha ragione la procura di Sulmona nel sostenere che si trattò di un suicidio senz’ombra di dubbio, oppure se ci sono ancora dettagli da chiarire. Per questo il gip del tribunale ...

Morte del piccolo Leonardo a Novara - il compagno della mamma tenta il suicidio in carcere : Si è avvicinato con un lenzuolo alla grata della cella ed è stato immediatamente bloccato dagli agenti di polizia penitenziaria, prima che riuscisse a mettere in pratica il tentativo di suicidarsi: è guardato a vista nel carcere di Novara Nicolas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la m...

Bimbo ucciso di botte a Novara - il compagno della madre tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna,...

Morte del piccolo Leonardo : Nicolas Musi ha tentato il suicidio in carcere : Il 23enne intorno alla mezzanotte di martedì 28 maggio ha cercato di impiccarsi in carcere a Novara: è accusato di aver...

Bimbo ucciso di botte a Novara - il compagno della madre tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna,...

Bimbo morto a Novara - 23enne accusato dell’omicidio tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna, a sua volta indagata e ai domiciliari. Il piccolo aveva appena 20 mesi e sul suo corpo sono stati trovati “segni di maltrattamenti pregressi”. Giovedì 23 maggio scorso la madre aveva chiamato il 118 perché il figlio “stava male”: è ...

Bimbo ucciso a Novara - il compagno della madre tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna,...

L'uomo accusato dell'omicidio del piccolo di Novara ha tentato il suicidio in carcere : Nicolas Musi, il compagno della mamma del piccolo Leonardo, il bambino di 20 mesi ucciso nei giorni scorsi a Novara, ha tentato di uccidersi in carcere. L'uomo, 23 anni, accusato di omicidio, intorno mezzanotte ha cercato di impiccarsi annodando una striscia di lenzuolo alle inferriate della propria cella, ma il pronto intervento dei poliziotti penitenziari ha evitato il peggio. A darne notizia l'Osapp, l'Organizzazione sindacale autonoma ...

Bimbo ucciso a Novara - il compagno della madre tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna,...