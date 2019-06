Il rimpasto di governo potrebbe riguardare Toninelli | Trenta e Grillo

Governo - Di Maio : 'Nessun rimpastoGaravaglia? Spero passo indietro' : Su Fca-Renault "la Francia non ha fatto una bella figura". L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione" Segui su affaritaliani.it

Elezioni anticipate 2019 o rimpasto di governo - cosa potrebbe accadere : Elezioni anticipate 2019 o rimpasto di governo, cosa potrebbe accadere Le parole di Conte nella conferenza stampa a Palazzo Chigi lasciano intendere che ci troviamo di fronte a un momento decisivo, per l’esecutivo giallo-verde. Dopo un lungo preambolo nel quale il primo ministro ha sviscerato dati e dettagli di questo primo anno di governo carioca, ha rimarcato l’importanza di procedere con la cosiddetta “fase 2”. ...

Conferenza stampa Conte : dimissioni o rimpasto di governo - le ipotesi : Conferenza stampa Conte: dimissioni o rimpasto di governo, le ipotesi C’è grande attesa per la Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che si presenterà nel pomeriggio – per le 18:15 – a Palazzo Chigi. Sono giorni concitati e decisivi per il governo. Si è parlato di rimpasti, di “fase 2” del governo giallo-verde o di crisi dell’esecutivo. Per ora, c’è la certezza che il primo ministro non ha ...

Conferenza stampa Conte : dimissioni o rimpasto di governo - le ipotesi : Conferenza stampa Conte: dimissioni o rimpasto di governo, le ipotesi Le chiama scorie da campagna elettorale, quasi ad indicare un fisiologico strascico di tensione post elettorale. Eppure la situazione sembra essere un po’ più complicata di così se il premier Giuseppe Conte ha deciso di indire una Conferenza stampa per lunedì 3 giugno, in cui fare il punto sullo stato di salute del governo. “Intendo fare il punto della situazione: ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Emilio Carelli - il siluro al governo dal big grillino : "Possibile un rimpasto" : Alla fine dell'assemblea dei Parlamentari M5s all'alba, il mantra di tutti i grillini che si sono concessi ai microfoni dei giornalisti recitava lo stesso ritornello: "Il governo è stabile". La linea dettata dai vertici grillini è di non fare neanche un cenno alla crisi di governo, che potrebbe apri

Governo - rimpasto dopo le elezioni Europee? La Lega smentisce - eppure... : Non bastava la rissa sull' oggi. Con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che non si parlano più, come ammesso dal capo politico di M5S: «Con Salvini ormai parlo soltanto in consiglio dei ministri». Carroccio e pentastellati litigano anche sul "dopo". Su ciò che accadrà lunedì, una volta chiuse le urne. I

Governo - ancora divergenze - Giorgetti : 'No al rimpasto - vogliamo autonomia' : Le elezioni europee sono sempre più vicine. Mancano davvero pochi giorni e la politica italiana potrà confrontarsi con quelli che saranno i risultati di una tornata elettorale che si annuncia cruciale per vari aspetti, a partire dal futuro dell'esecutivo. Lega e Movimento Cinque Stelle, a giudicare dagli ultimi scontri dialettici, sembrano aver interrotto la luna di miele, che forse non era mai iniziata, ma che veniva rimpiazzata da un'unità ...

Governo - Giorgetti : “rimpasto? Non ci interessa. Con noi al 30% subito l’autonomia - la vecchia Lega la aspetta” : Ieri Matteo Salvini ha detto in tv che col voto europeo “se cambiano gli equilibri (tra Lega e M5s, ndr) la mia priorità è la flat tax”. Oggi Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa alla sede della stampa estera in Italia, ha invece puntato sulla riforma sulle autonomie: “La Lega ne attende l’approvazione”. Qualsiasi sia l’esito delle Europee, il sottosegretario leghista ha negato ...

Di Maio dice no al rimpasto e lancia la fase 2 del governo : Luigi Di Maio lancia la 'fase 2' del governo del cambiamento, rivendica il tanto lavoro fatto dai ministri 5 stelle ("su 10 provvedimenti varati 9 sono targati M5s"), ne elogia il coraggio "nonostante siamo spesso sotto attacco" e avverte l'alleato di governo: dica chiaramente se dopo le europee vuole far cadere Giuseppe Conte. Per quel che riguarda i pentastellati, "siamo pronti ad andare avanti per altri quattro anni", ma sia chiaro che dal 27 ...

Governo - tira aria di rimpasto : il ministro Toninelli a rischio - i cinquestelle insorgono : Prima se ne mormorava soltanto nei retroscena, ma ora che il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi lo ha delineato apertis verbis in un'intervista, il M5s è pronto a insorgere...

Sergio Mattarella - rimpasto di governo e diktat : che teste farà saltare : Le possibilità che dopo le elezioni Europee ci sia un drastico rimpasto di governo sono sempre più concrete. Alla luce dei nuovi equilibri che si potrebbero configurare dopo il voto del 26 maggio, dalla Lega di Matteo Salvini potrebbero partire gli affondi finali contro ministri che già da settimane

Governo - la Lega accelera sul maxi rimpasto : Un nuovo ministro all' Economi a, al posto di Tria . Un nuovo ministro alle Infrastrutture , al posto di Toninelli . Un nuovo ministro alla Difesa , al posto della Trenta . Ma anche, forse, nuovi ...

rimpasto di governo o elezioni? Urne a ottobre sempre più vicine : Quella politica sta nel fatto che il Capo dello Stato non si rassegnerebbe di certo facilmente a veder chiudere la XVIII legislatura dopo meno di due anni. Mattarella seguirebbe, dopo consultazioni ...