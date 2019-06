“Il Richiamo della Foresta” | ritorna il festival di arte | libri e musica in montagna

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si rinnova anche per il 2019 “IlForesta”, ildidedicato allache si svolge dal 18 al 21 luglio nella magica cornice di Estoul, frazione di Brusson, uno degli scenari più suggestiviVal D’Aosta. Promosso dall’Associazione Gli Urugalli, fondata dallo scrittore Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, “IlForesta” è un appuntamento imperdibile per gli amanti: quattro giorni a 1900 metri per raccontare i diversi modi di vivere la, intesa non come Ultima Thule, dove rifugiarsi in isolamento lontani da tutto e da tutti, ma come alternativa concreta al modello cittadino. Ilracchiude, letteratura,, teatro e incontri con persone che da sempre abitano lae altre che, invece, vi sonote dopo esperienze diverse, per riprendere ...

