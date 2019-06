Il primo spazzolino elettrico con touchscreen | perché sì

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) (Foto: Xiaomi) Qual è la migliore soluzione per semplificare l’uso degli spazzolini elettrici smart che richiedono di essere gestiti da un’app per smartphone? La risposta arriva dalla Cina con ilmodello diintelligente che integra nientemeno che uno schermo. Si chiamerà Oclean X, e sarà la cosa più simile a un iPhone che userete per lavarvi i denti. Il gadget è stato presentato da una collaborazione tra Oclean e Huami: la prima azienda ha già in catalogo numerosi modelli di strumenti per la pulizia dentale efficiente ed evoluta, e la seconda – finanziata da Xiaomi – è da tempo impegnata nel segmento dei gadget indossabili. Non a caso loè apparso su Youpin, la piattaforma di crowdfunding del colosso diventato molto popolare anche da noi per la qualità degli smartphone in catalogo. Il modello comparso per la prima volta sul social ...

