Il nostalgico trailer di Jessica Jones 3 | con la fine della serie si chiude anche l’era

(Di venerdì 7 giugno 2019) "Tutti hanno la loro storia, con inizio, svolgimento e." Questo è lo slogan che introduce ildi3, ultima stagionecheil sipario sull'universo dei supereroi Marvel su Netflix.La svogliata protagonista stavolta deve fare i conti con la sua reputazione. Accusata di essere un'imbrogliona e consapevole che non è un'eroina - e probabilmente non lo sarà mai -incontra uno psicopatico altamente intelligente che le darà filo da torcere. "Hai potuto fare uno sbaglio dopo l'altro. Tu non sei in grado di controllarti. Ti manca la disciplina. Sei solo forza bruta", incalza Greg Salinger, il nuovo villainche minaccia di ucciderla. Per cercare di abbatterlo, in questa terza stagione, lei e Trish dovranno cercare di riparare la loro amicizia fratturata. Inoltre il tema principale sarà l'identità:farà pace con ...

