Il calcio italiano diventa sempre più straniero

Lutto nel calcio italiano - morto ex calciatore di Napoli - Fiorentina e Vicenza : E’ morto ieri, all’età di 74 anni, Mario Perego, ex calciatore di Napoli, Fiorentina e Vicenza tra gli anni ’70 e ’80. Giocò anche in Nazionale, con la quale esordì contro l’Austria. Nella stagione 1979-1980, nel corso della partita fra Lucchese e Benevento, in uno scontro col portiere si ruppe i legamenti del ginocchio terminando così la carriera. Nato nel 1944 a Corezzana, in provincia di Monza, in circa ...

Fiorentina-Genoa - lo specchio del calcio italiano : Ieri sera la Serie A ci ha lasciato con i suoi ultimi verdetti, in una serata al cardiopalma che però è stata irrimediabilmente macchiata dal comportamento palesemente antisportivo di due squadre: Fiorentina e Genoa.La situazione al fischio d’inizioLa situazione per la lotta alla salvezza, alle 20.30 di ieri sera era questa: Genoa terzultimo con 37 punti, Empoli appeso a un filo a quota 38 e Fiorentina a 40 punti. Da lì a qualche ...

Rissa a Cadice in Spagna : arrestato il giovane italiano che ha sferrato il calcio : All'alba di sabato 25 maggio, fuori da un locale di Punta de San Felipe a Cadice, in Spagna, c'è stata una violenta Rissa tra studenti Erasmus italiani e alcuni giovani del posto. Ad avere la peggio un ragazzo spagnolo che è stato colpito con un violento calcio mentre era a terra ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Nella giornata di ieri, il giudice di Cadice ha confermato l'arrestato solo per l'autore del brutale calcio. La decisione è ...

Paolillo al CorSport : «Il calcio italiano va verso una lenta morte per asfissia» : Il calcio italiano? «Una lenta morte per asfissia» queste le parole di Ernesto Paolillo, tra i fondatori del Flair Play finanziario insieme a Platinì, che commenta sul Corriere dello Sport il momento che sta vivendo il calcio. Non solo per l’Italia, ma per tutte le competizioni nazionali l’avvento della Superlega significherà un aumento di divario tra i club ricchi e quelli meno ricchi. Le soluzioni non ci sono ancora secondo ...

Allegri nella Hall of Fame del calcio italiano : “il mio successore alla Juve? Avrà una società forte alle spalle” : “Consigli al mio successore? Non riesco a darli. Chi subentrerà al mio posto sulla panchina della Juventus Avrà una società forte alle sue spalle che gli consentirà di proseguire un percorso vincente che è nel Dna della Juventus. Oggi eravamo accanto a Marcello Lippi a pranzo ed insieme abbiamo vinto dieci scudetti e quindi la Juventus continuerà a vincere perché lascio una squadra vincente e che ha ancora da vincere”. Sono le ...

Ancelotti : «Il calcio italiano non deve snaturarsi» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti intervistato al termine della splendida prestazione contro l’Inter di Spalletti che gli azzurri hanno vinto per 4 a 1, ha spiegato cosa manca al suo Napoli e cosa vorrebbe migliorare la prossima stagione,sottolineando che quello che è venuto a mancare è stata l’intensità. Proprio il concetto di intensità è stato ripreso dallo studio di Sky che chiesto al tecnico emiliano la sua opinione ...

d’Errico : «De Laurentiis ha infranto il muro d’omertà che avvolge il calcio italiano» : Le esternazioni di Aurelio De Laurentiis come sempre non lasciano indifferenti. Non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che il presidente del Napoli fa discutere con le proprie dichiarazioni. L’ultima volta è avvenuto l’altro giorno, quando è intervenuto al forum organizzato dal Corriere dello Sport. Al forum ha parlato della situazione degli stadi in Italia, non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche di tifo ...

“Giorno triste per il calcio italiano” : Mancini al miele su De Rossi : Roberto Mancini ha parlato dell’addio alla Roma di Daniele De Rossi, capitano dei gialloRossi dopo l’addio di Totti “L’addio di De Rossi alla Roma? Sicuramente provo un grande dispiacere perché quando un giocatore dalla sua gioventù gioca per una sola squadra nella sua carriera questa è una cosa particolarissima. È un giorno triste perché non succede spesso nel calcio“. Lo ha detto il ct della nazionale ...

La situazione del calcio italiano e degli stadi : Miccichè e Malagò allo scoperto : “Il fare sistema non è un problema solo del mondo del calcio, ma di tutto il paese. Quando sono arrivato un anno fa c’era una situazione di criticità, oggi però non sono convinto che la situazione sia così negativa”. Sono le dichiarazioni di Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A nel corso di un forum nella redazione del Corriere dello Sport. “C’è una squadra che primeggia da otto anni, con una ...

Serie A - finalmente una partita seria : ma è la finale di Coppa Italia - che ormai è la faccia migliore del calcio italiano : Caterve di partite inutili, gare spostate per far posto alle feste, 7-8 squadre ancora in lotta per un obiettivo e tutte le altre già in vacanza, che scendono in campo solo per salvare le apparenze e qualche volta nemmeno per quello. finalmente, però, in settimana vedremo una partita seria: peccato che sia la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ultima àncora di salvezza contro la noia della Serie A. Questo finale, molto triste e un po’ ...

Ciao Darwin – Chi è la Madre Natura dell’ottava puntata? La sexy Michelle Sander - ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano [GALLERY] : Da Wags a Madre Natura: Michelle Sander incanta il pubblico dell’ottava puntata di Ciao Darwin E’ iniziata l’ottava puntata di Ciao Darwin: i fedelissimi sono incollati al televisore per non perdersi il nuovo appuntamento del programma condotto di Paolo Bonolis. A sfidarsi Juve contro tutti: Mughini è il capitano dei bianconeri, mentre Raffaele Auriemma è alla guida della squadra rivale. Prima della grande sfida, però, ...

Suning : le responsabilità verso l'Inter e verso il calcio italiano : Se al contrario si continuerà a perseguire la politica del 'braccino corto' nessuno si lamenti se la Juventus arriverà al 273mo scudetto senza mai vincere una Champions e se il calcio vero dovremo ...

Il calcio italiano prenda esempio da quello inglese per non sprofondare nella voragine : Dopo le due semifinali di Champions abbiamo ancora gli occhi pieni delle immagini di un calcio bellissimo, fatto di emozione, spettacolo, grandi rimonte, gol all’ultimo secondo. Abbiamo scritto per giorni della poesia di vittorie che non ci appartengono, ma che sono rimaste scolpite nella nostra mente per la loro bellezza e imprevedibilità. La bellezza del calcio, quella che te lo fa amare fin da bambino, l’idea che il pallone è ...

Tonali - il nuovo fenomeno del calcio italiano ma “non paragonatemi a Pirlo” : Sandro Tonali è uno dei maggiori prospetti italiani per il futuro, un centrocampista già pronto per palcoscenici importantissimi nonostante la giovane età (classe 2000). Negli ultimi giorni ha ottenuto la promozione con la maglia del Brescia e già circolano le prime voci di mercato, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Sia quel che sia, deciderò insieme al mio presidente. Cellino è bravo, sa qual è la soluzione migliore ...