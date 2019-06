Il calcio e gli stipendi si basano sui sentimenti dei tifosi | quello di Sarri è un

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) Qualcuno, anche con una certa fretta e una certa insofferenza, cerca di ridurre la questionead una rigida contrapposizione frasti e non, oppure fra idealisti e cinici, fra napoletani da asilo nido e saggi conoscitori di-business. Ma andando più indietro, per individuare la ragione per cui tutto questo meccanismo suscita reazioni, si rischia di rimanere sorpresi, e di scoprire che al posto di una contrapposizione c’è, semmai, una sovrapposizione. E si rischia anche di cambiare idea sulla presunta ingenuità dei napoletani/. Quando infatti, come fa candidamente Lorenzo Insigne dal ritiro della nazionale, si parla di “tradimento”, non si dice una cosa falsa, e nemmeno piagnucolona o tanto meno sentimentale. Piuttosto si fa riferimento ad una bilancia, in cui i, quelli sì sempre gli stessi, ad un certo punto sono pesati molto poco, mentre in altre ...

