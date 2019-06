Il 17 porta male | cambiamo data udienza | così l' imputato convince il giudice

«Il 17 porta male» - napoletano a processo per truffa si fa cambiare l'udienza : «No dottore, il 17 no, porta sfortuna, non si può cambiare?». Con questa richiesta bizzarra e legata alla sua scaramanzia un imputato napoletano, processato a Milano in abbreviato...

‘Il 17 porta male!’ - imputato si fa cambiare udienza da gup : "No dottore, il 17 no, porta sfortuna, non si puo' cambiare?". Con questa richiesta bizzarra e legata alla sua scaramanzia un imputato napoletano, processato a Milano in abbreviato per truffa, e' riuscito a farsi cambiare la data di udienza dal giudice, che ha deciso di fissarla per il prossimo 24 ottobre. Alla fine dell'udienza odierna, infatti, il gup ha proposto alle parti la data del 17 ottobre per quella successiva, ma a quel punto ...

Ciao collega - grazie di tutto e buon ponte! Il cane poliziotto portato via da un terribile male : "Ciao collega, grazie di tutto e buon ponte", così la polizia ha voluto salutare pubblicamente per l'ultima volta Gino, un cane poliziotto specializzato in ricerca di esplosivi e armi. Gino non ha avuto il tempo di godersi il meritato riposo dopo il pensionamento, il cane poliziotto per anni in servizio nell'Unità cinofila della Polizia di Bari è scomparso recentemente per via di un male incurabile che lo aveva colpito. Aveva concluso tante ...

Molise - il presidente della regione lancia una maledizione al portavoce M5s : “Cancrus!”. “Siamo arrivati all’assurdo” : “Cancrus“. Questa la maledizione lanciata dal presidente del Molise Donato Toma (Forza Italia) al consigliere M5s Andrea Greco durante la discussione sul bilancio, nella seduta del consiglio regionale del 29 aprile. Il video dell’episodio è stato postato sulla pagina facebook dello stesso consigliere pentastellato, che ha commentato così: “Oggi in aula è accaduto un episodio davvero spiacevole, fuori da ogni forma di ...

In banca non esistono bene o male. Esiste solo ciò che porta profitto : Riccardo Morpurgo, 64enne ingegnere e imprenditore edile di Senigallia, è morto suicida venerdì scorso all’interno della sua azienda in crisi da tempo. Prima di compiere l’estremo gesto ha lasciato una lettera, un messaggio d’addio alla sua famiglia e un atto di accusa forte contro le banche e gli amministratori pubblici che gli hanno negato ogni possibilità. Di seguito un frammento di quanto scritto: “Mi rivolgo dunque ai responsabili, ...

Trump minaccia Ue : 'si comportano davvero male con UK e Brexit. E sono un partner commerciale brutale' : Nuovo affondo degli Stati Uniti di Donald Trump contro le politiche commerciali europee. Trump ha scritto un post su Twitter accusando l'Ue anche per come sta gestendo il caso Brexit.