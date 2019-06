Ikea produrrà oggetti a energia solare per aiutare chi non ha accesso all’elettricità

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo le lampade arriveranno pannelli solari, dock di ricarica e nuovi gadget per l’illuminazione dell’ambiente. Questo è l’obiettivo di Sammanlänkad, il progetto di collaborazione trae il designer e scultore danese Olafur Eliasson mirato a produrre una serie diecosostenibili e a basso prezzo, alimentati aperle popolazioni di molti paesi africani. In principio è arrivata la lampada Little Sun, che con cinque ore di esposizione al sole garantisce l’illuminazione di ambienti interni da quattro a dieci ore, a seconda dell’intensità della luce. Ora lo step successivo prevede la fornitura di pannelli solari da collegare alle finestre che saranno in vendita nei seicento negozi sparsi tra Senegal, Ghana, Etiopia, Kenya e Nigeria. Considerando che i più recenti studi sul tema stimano che circa 1,1 miliardi di persone nel mondo non hanno...