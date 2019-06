Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia

Ieri sera un rimorchiatore ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

4 Hotel : al via stasera la seconda stagione del programma condotto da Bruno BarbIeri : Ricomincia la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef stellato decreterà la miglior struttura turistica in Puglia.

MotoGp – La vittoria al Mugello è realtà - Petrucci euforico : “ho rivisto la gara Ieri sera! Marquez? Se mi avesse attaccato…” : Danilo Petrucci adesso finalmente ci crede: le parole del ternano della Ducati dopo la vittoria al Mugello “E’ stato emozionante. L’ho rivista ieri sera ed è stato molto emozionante anche rivedere la gara. Sapevo che alla fine erano Marquez e Dovizioso con cui me la sarei dovuta giocare. Mi hanno lasciato quel piccolo spazietto, mi ci sono infilato e l’ultimo giro mi sono detto ‘devo solo farlo ...

VIDEO – Allegri e gli allenatori che non vincono - spunta un dato ‘umiliante’ dopo Ieri sera : Allegri e gli allenatori che non vincono, spunta un dato ‘umiliante’ dopo ieri sera Allegri e gli allenatori che non vincono, spunta un dato ‘umiliante’ dopo ieri sera. Si, perché con la vittoria di Maurizio Sarri, che si è aggiudicato l’ Europa League, il tecnico ex Napoli ha vinto di più nel Vecchio Continente, rispetto al buon Max. La roboante vittoria del Chelsea, che si è sbarazzato dell’ Arsenal ...

Fulmine sulla casa del Grande Fratello - diretta interrotta nella tarda serata di Ieri : Non c'è Grande Fratello senza temporale. No, stavolta non parliamo di scontri tra i concorrenti ma di un vero e proprio evento meteorologico abbattuto sopra la casa più spiata d'Italia in quel di Cinecittà a Roma.Dopo la mezzanotte di oggi la capitale è stata coinvolta da un brusco temporale che ha provocato disagi persino alla messa in onda della diretta su Mediaset Extra e web. Un Fulmine ha colpito la casa facendo saltare il banco ...

Scienza - divulgarla con una piadina : ricercatori ‘camerIeri’ per una sera : I ricercatori del MaRHE Center- Marine and Research High Educational di Milano-Bicocca diventano camerieri per una sera con l’obiettivo di far divulgazione scientifica nel quartiere. Per l’occasione è stata anche ideata una piadina che porta il nome del Centro di ricerca che ha sede alle Maldive. Tra un tavolo da sistemare e una birra da servire, i ricercatori del MaRHE Center di Milano-Bicocca parleranno di biodiversità e ecosistema ...

Instagram down : Ieri sera guasto tecnico alla nota app di condivisione foto : Instagram, il noto social network che permette di condividere foto e video con gli utenti del web, ha avuto un blocco tecnico. Nella serata di ieri, venerdì 17 maggio, la piattaforma virtuale è stata, infatti, out. Il disservizio si è verificato pochi minuti dopo le ore 22:00 e ha riguardato sia dispositivi mobili con sistema android che smart-phone di marca Apple con sistema iOs. A segnalare il problema numerosi utenti attraverso altri social ...

Due CavalIeri a Londra streaming : cast - trama - curiosità film stasera in tv : Due Cavalieri a Londra è il film stasera in tv mercoledì 8 maggio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Due Cavalieri a Londra film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Shanghai KnightsUSCITO IL: 15 agosto 2003GENERE: Azione, CommediaANNO: 2003REGIA: David Dobkincast: Jackie Chan, Owen Wilson, Fann ...

#Amici18 – Il Serale – Sesta puntata del 4 maggio 2019 – Ospiti : Al Bano e Massimo RanIeri. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la sua Sesta puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. AMICI 18 | Il Serale Come sempre, ...

Ciao Darwin - Ieri sera la puntata con l'incidente sui rulli. La conferma in un dettaglio : La puntata di di ieri sera, venerdì 3 maggio , si è portata dietro una valanga di polemiche per la presenza del gioco dei rulli all'interno del tanto temuto Genodrome . Dopo le parole di vicinanza di ...

Amici serale 2019 la puntata di sabato 4 maggio - ospiti Al Bano e Massimo RanIeri : Amici serale 2019 cosa succederà nella puntata di sabato 4 maggio? Valentina è rientrata in casetta con una maglia rossa sfiderà Mameli? ospiti “over” per Maria: Al Bano e Massimo Ranieri Oltre il talent c’è lo show. Se la sfida per il talento è animata anche dalla follia organizzata di Loredana Bertè, Maria De Filippi con il suo Amici per sfidare Ballando con Le Stelle oltre che allungarsi nella durata per far crescere lo ...

Matteo Salvini "con le spalle al muro". Alessandro Sallusti mai così brutale : "È morto Ieri sera" : "Ha vinto Luigi Di Maio, ha perso Matteo Salvini". E ora il leader leghista si ritrova "con le spalle al muro". L'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale va dritto al punto, in alcuni passaggi con modalità brutali: "Qui non stiamo parlando del destino di un uomo, Armando Siri, del quale proba

Stupro di Viterbo - le chat del giorno dopo : "Elimina video di Ieri sera" : Francesca Bernasconi Tre filmati e quattro foto dello Stupro sarebbero stati condivisi con gli amici e il padre di Licci "Leva tutti i video e tutte le foto di quella di ieri sera. Ci sono le guardie al pub". È il giorno dopo il presunto Stupro della 36enne al pub di Viterbo e a Riccardo Licci, arrestato insieme all'ex esponente di CasaPound, Francesco Chiricozzi, arriva l'ordine di eliminare video, immagini e chat riguardanti la ...