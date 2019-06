I depositi Bce costano alle banche 21 milioni al giorno

ilsole24ore

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si potrebbe definire il “parcheggio” più costoso della storia: 21,4 miliardi di euro. Qualcosa come 21di euro al. A tanto ammonta il costo che leeuropee hanno pagato alla Banca Centrale Europea negli ultimi cinque anni - e continuano a pagare - per depositare la liquidità in eccesso presso gli sportelli di Francoforte...

