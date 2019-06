HMD Global | a due anni e mezzo dal rilancio del brand Nokia nella telefonia mobile arriva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) In occasione dell’evento di lancio del2.2, il prossimo smartphone di HMDadre sul mercato, abbiamo incontrato Alberto Matrone, Vice President South Europe dell’azienda finlandese. HMD dal suo arrivo sul mercato, come ci ha spiegato Matrone, è riuscita a raggiungere circa 300 milioni di utenti con i suoi dispositivi a marchio, includendo sia i feature phone (i cellulari “tradizionali”) che gli smartphone. Uno degli obiettivi di HMDè offrire su tutta la sua lineup di smartphone Android gli stessi standard per quanto riguarda gli aggiornamenti e la sicurezza utilizzando Android One su quasi tutti i modelli, anche quelli nelle fasce di prezzo più basse come il nuovoto2.2, garantendo così gli aggiornamenti di sicurezza mensili ed il supporto ad almeno due release successive del sistema operativo di Google. ...

