Hell Let Loose | lo shooter tattico per 100 giocatori ambientato nella Seconda Guerra

(Di venerdì 7 giugno 2019)Letè uno sparatuttoMondiale, ma diverso dal solito perché incentrato su plotoni e linee di rifornimento. È stato avviato con successo nel 2017 su Kickstarter e ora sta si sta spingendo verso un nuovo territorio, l'Early Access di Steam, segnala VG247.com.Questo gioco non vi rende un "commando", bensì un "ingranaggio della macchina" nello scontro 50v50. Ciò significa agire come parte di un'unità.Le mappe diLetsi basano su immagini di ricognizione e dati satellitari. E, soprattutto, sono divisi in grandi settori, che coprono campi, ponti, foreste e città. Quando un settore viene catturato, genererà risorse, che fanno parte della strategia globale del gioco.Leggi altro...

