Harry Styles e Louis Tomlinson insieme alla prima del film su Liam Gallagher

C'è chi pensa che Kendall Jenner e Harry Styles siano tornati insieme per questo dettaglio : C'entra il vlog di Kylie

Harry Styles e la manicure di che impazza sul web : Il cantante britannico Harry Styles è stato avvistato a Roma, ospite della sfilata Gucci Cruise 2020 e, precedentemente, aveva calcato il red carpet del Met Gala 2019 insieme ad Alessandro Michele, entrambi in una mise 100% Camp. La Maison ha appena svelato che Styles sarà il nuovo volto di Gucci Beauty, per la fragranza Mémoire d'une Odeur, in uscita ad agosto. Il profumo sarà il nuovo capitolo della visione ...

Gucci sceglie ancora Harry Styles per il Men’s Tailoring Pre-Fall 2019 : Harry Styles ancora una volta protagonista della campagna pubblicitaria per la collezione Men2019;s Tailoring Pre-Fall 2019 di Gucci, questa volta in una nuova e singolare ambientazione che mette in risalto il gusto di Alessandro Michele - direttore creativo della Maison - per l'anti-convenzionale e l'antico. Gli scatti sono di Harmony Korine - artista, regista e fotografo -, e ritraggono il cantante, cantautore e attore britannico ...

L'ultimo incontro tra Kendall Jenner e Harry Styles ha acceso i gossip su un ritorno di fiamma : Rumors che non sarebbero piaciuti a Ben Simmons

Harry Styles è stato avvistato al concerto delle Blackpink : Adoriamo <3