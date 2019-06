Harry e Meghan vivranno negli Stati Uniti? (Di venerdì 7 giugno 2019) Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Harry e Meghan: stavolta i tabloid sostengono che i duchi di Sussex si trasferiranno negli Stati Uniti. Sono diventate incontrollabili le voci sul destino di Harry e Meghan, da poco genitori del piccolo Archie Harrison. Secondo quanto racconta l’esperto di questioni reali Rob Shuter nel suo programma “iHeart Radio Show”, la famiglia dei duchi di Sussex non si trasferirebbe più in Africa, ma negli Stati Uniti, a Los Angeles. Il parere di Shuter è stato subito ripreso dal Daily Express e, successivamente, dagli altri giornali inglesi. A quanto risulta Meghan non riuscirebbe a sopportare la vita di corte e desidererebbe tornare in patria prima o poi. In questo modo potrebbe stare più vicina alla madre, Doria Ragland e crescere suo figlio lontano dalle imposizioni che il suo rango prevede.



Sembra anche che la duchessa mal tolleri il fatto di vivere (relativamente) nell'ombra rispetto ai duchi di Cambridge. Shuter riporta che "le fonti sostengono che l'obiettivo sia quello di allontanarsi il più possibile da William e Kate Middleton perché Meghan sa che se continuerà a vivere qui, questo significherà dover sempre restare nella loro ombra. E lei non è certo il tipo di ragazza che è contenta di venire al secondo posto". La fonte dichiara anche che Meghan si sarebbe fatta scappare una frase eloquente: "Sono stufa". Non solo. Stando alle parole dell'esperto la duchessa di Sussex "si è resa conto che se lei e Harry andassero a vivere davvero negli Stati Uniti, diventerebbero il re la regina d'America, seppur non ufficiali".

Finora, però, non c’è nulla di certo. Né Buckingham Palace, né Frogmore Cottage hanno confermato o smentito ed è probabile che, come spesso accade in queste situazioni, l’unica risposta rimanga il silenzio. Il Corriere della Sera sottolinea che Shuter cita delle non meglio precisate fonti che sarebbero molto ben informate sui fatti. L’esperto dichiara che “all’interno della famiglia reale ci sono state molte discussioni sull’idea che il principe Harry e Meghan si trasferissero per qualche tempo in Africa, ma questa eventualità non accadrà perché Meghan sta pensando di tornare in America con il suo bambino e il suo principe”. Secondo l’Agenzia Ansa non è escluso che questa presunta inquietudine della duchessa sia un mezzo che i tabloid britannici usano per una sorta di rivalsa contro una commoner straniera che è riuscita a sposare uno dei rampolli più desiderati al mondo. Per questo motivo le verrebbero attribuiti dei capricci da primadonna che, in realtà, non avrebbero ragion d’essere.



Se così fosse ci troveremmo di fronte a una situazione piuttosto spiacevole: una duchessa non particolarmente amata a causa delle sue origini. Secondo le indiscrezioni perfino Harry sarebbe preoccupato per questo sentimento di “antipatia” nei confronti della moglie, in cui pare di veder serpeggiare una punta di razzismo. A tratti le vicende dei duchi di Sussex sembrano avere il sapore di una storia d’altri tempi in cui l’eroina, nonostante gli ostacoli, riesce ad averla vinta e a dimostrare che non è come la dipingono. Insomma, potrebbe trattarsi di un’abile opera di screditamento come tante volte si è visto nella Storia. Forse.