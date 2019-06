Guardiola Juventus | “As” e Momblano si sbilanciano | Pep vicino alla Juve

Guardiola NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Giornalista di As "Sempre più indizi…" : GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Il Giornalista di As, Manuel Esteban, e il tweet sul futuro del tecnico catalano: "Ogni giorno…"

Manuel Esteban (AS) : 'Ogni giorno Guardiola si avvicina alla Juventus' : Sono passate praticamente tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus ma ancora non si conosce il nome del suo successore. Come ha detto qualche giorno fa, Fabio Paratici probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo. La Juve deve scegliere con calma il nuovo tecnico e al momento si alternano diverse voci sui sostituti di Allegri. In particolare ci sono due correnti di pensiero ben distinte: c'è chi indica Maurizio Sarri come ...

Juventus : torna in auge Guardiola - tiene invece Sarri - Cancelo sempre più lontano : Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus? Nessuno ad oggi può dirlo, se non le tante esternazioni da parte dei giornali o qualche incontro fatto a Milano tra lo stesso allenatore e qualche alto dirigente della Juventus. Sicuramente l'allenatore ex Napoli ed attuale del Chelsea rimane in pole position, nonostante le dure parole espresse nei suoi confronti dall'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, ma torna in quota anche il nome di Pep ...

Guardiola-Juventus - la svolta arriva dal TAS! Ecco cosa sta succedendo : Guardiola-Juventus, un’autentica svolta in quello che può diventare l’affare dell’anno. Il Tas, nel pomeriggio, ha comunicato il deposito di un ricorso del Manchester City contro la Uefa. Questo il testo della nota diramata dal Tribunale Arbitrale per lo Sport: Guardiola-Juventus, il comunicato del TAS “Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha registrato un ricorso presentato […] More

Juventus insaziabile : Messi in coppia con Ronaldo - Guardiola mister : La Juventus pensa in grande e tra gli obiettivi di mercato ha Leo Messi. La Pulce in coppia con Cristiano Ronaldo?

Paganini : 'Per la Juventus la prima pista porta a Guardiola - la seconda a Pochettino' : Nelle menti dei tifosi della Juventus aleggia un grande dubbio Maurizio Sarri o Pep Guardiola. Il popolo juventino è alla disperata ricerca di notizie per sapere chi sarà il nuovo allenatore. Al momento, anche i media si dividono in due fronti ovvero chi vede Sarri come candidato numero uno per la panchina dei Campioni d'Italia e chi invece crede che alla fine la spunterà Guardiola. Del possibile approdo a Torino del tecnico catalano ne ha ...

Juventus - Barzagli su Guardiola : 'Ogni tanto è bello sognare' : La Juventus in questi giorni si sta muovendo su due fronti: il primo è quello legato al nuovo allenatore e il secondo riguarda il mercato. Al momento, i bianconeri stanno ancora vagliando varie ipotesi per la panchina. La pista più accreditata sembra essere quella che porta a Maurizio Sarri, ma anche le voci riguardanti altri tecnici non accennano a diminuire. In particolare ci sono ancora molti rumors legati a Pep Guardiola. Del tecnico ...

Juventus - Barzagli alimenta i sogni dei tifosi bianconeri : “Guardiola nuovo allenatore? Dico che…” : Presente a Catanzaro per ricevere il Premio Ceravolo, Andrea Barzagli ha espresso il proprio punto di vista sul prossimo allenatore della Juventus La sua carriera è finita da poche settimane, ma Andrea Barzagli continua a ricevere premi che ne sottolineano la grandezza. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Il difensore ormai ex Juventus ha ricevuto a Catanzaro il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, approfittando dell’occasione per esprimere le ...

Guelpa : 'Guardiola viene ancora trattato - Sarri è solo il 'Piano B' per la Juventus' : L'attesa principale dei tifosi bianconeri riguarda inevitabilmente la nomina del prossimo tecnico della Juventus, che a breve dovrebbe essere ufficializzato. Proprio per questo sembra ancora non decollare il mercato dei giocatori per i bianconeri, con i 'soli' arrivi certi di Ramsey dall'Arsenal e di Romero dal Genoa (l'argentino dovrebbe però restare in prestito nella società ligure anche la prossima stagione), oltre a Demiral del Sassuolo (con ...

Riprende il tam tam Guardiola - il titolo Juventus a + 4 - 58% : La Borsa come Guardiolometro. In questi giorni su cui si dovrà scrivere un libro, o magari un film, giorni in cui il più importante club italiano è alla ricerca di un allenatore, uno dei giochini è guardare la Borsa. Se il titolo Juve va su, vuol dire che il tam tam per Guardiola sta crescendo. Se va già, vuol dire che non si parla più di Pep alla Juventus. Al momento, il titolo della Juve è a +4,58. Niente male. C’è chi, come Italo Cucci, ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Paganini : 'Incontro con sceicco Man City : è in uscita' : Guardiola allenatore Juventus? Secondo l'ex ds bianconero, Luciano Moggi, Pep è la prima scelta, ma l'operazione non è semplice