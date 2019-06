Graziano Mesina torna libero per decorrenza termini

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Graziano Mesina, detenuto da sei anni nel carcere di Nuoro, è tornatoperdeidi carcerazione. L'ex primula rossa del banditismo sardo, che scontava una condanna a 30 anni per traffico internazionale di droga, sta rientrando a casa assieme ai suoi avvocati. "È molto provato e non intende, al momento rilasciare dichiarazioni", ha detto all'Agi l'avvocato Beatrice Goddi che tutela Mesina assieme alla collega Maria Luisa Vernier. Mesina era stato condannato dalla Corte d'appello di Cagliari a 30 anni di reclusione con la revoca della grazia concessa nel 2004 dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Era stato arrestato il 10 giugno del 2013. Era in custodia cautelare - ha spiegato l'avvocato Goddi in attesa delle motivazioni della sentenza. Decorsi i sei anni è tornatoper scadenza deidi carcerazione. "Ora ...

