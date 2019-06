Graziano Mesina | ex primula rossa del banditismo sardo | scarcerato per decorrenza termini

Graziano Mesina scarcerato per decorrenza dei termini : torna libero l’ex bandito sardo : Graziano Mesina, ex primula rossa del banditismo sardo, era rinchiuso a Nuoro per traffico internazionale di droga. Era stato condannato in secondo grado a 30 anni di carcere e ora è stato scarcerato per decorrenza dei termini: le motivazioni della sentenza d’appello non sono ancora state depositate.Continua a leggere

Graziano Mesina è stato scarcerato per decorrenza dei termini : Graziano Mesina è stato scarcerato per decorrenza dei termini L’ex primula rossa del banditismo sardo, in carcere per traffico internazionale di droga, è tornato in libertà perché le motivazioni della sentenza d’Appello non sono ancora state depositate facendo: decade così la misura cautelare Parole chiave: ...

Graziano Mesina scarcerato per ritardi nel deposito della sentenza. Era stato condannato in appello a 30 anni : scarcerato per decorrenza dei termini. Così è tornato in libertà Graziano Mesina, uno dei più importanti esponenti del banditismo sardo in carcere a Nuoro per traffico internazionale di droga. La scadenza è dovuta al fatto che le motivazioni della sentenza d’appello non sono state ancora depositate, facendo così decadere la misura cautelare. Mesina, conosciuto anche con il soprannome di Grazianeddu, era finito in carcere sei anni fa perché ...