Gp Canada Leclerc-Vettel | Squillo Ferrari nelle libere

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

F.1 - GP del Canada - Leclerc in testa - incidente per Hamilton : Due Ferrari davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. Charles Leclerc ha firmato il giro più veloce della sessione, fermando il cronometro sull'1:12.177. Seconda posizione per Sebastian Vettel, staccato di appena 74 millesimi. La Mercedes è però alle spalle di un soffio: terzo tempo per Valtteri Bottas, a poco più di un decimo dal battistrada. All'appello manca Lewis Hamilton: il campione del mondo in ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Charlse Leclerc e Sebastian Vettel davanti a tutti! Molto vicino Valtteri Bottas : Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. Il pilota della Ferrari fa segnare 1:12.177 (circa sei decimi in meno del miglior tempo di Hamilton nelle FP1) e precede il compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di appena 0.074, mentre è Molto vicina la Mercedes di Valtteri Bottas, il quale si Classifica terzo a 0.134. Di ...

F1 - Risultato FP2 GP Canada 2019 : Leclerc e Vettel si prendono la scena - Bottas è terzo ed Hamilton rovina la vettura : E’ il monegasco Charles Leclerc il migliore delle prove libere 2 del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal l’alfiere della Rossa ha stampato il crono di 1’12″177 precedendo di 74 millesimi il compagno di squadra Sebastian Vettel e di 0″074 la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Una buona prestazione del Cavallino Rampante in configurazione da qualifica con le gomme ...

Canada : Leclerc 3° alle spalle delle Mercedes nelle FP1 : Nella prima sessione di prove libere del GP del Canada, Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto il terzo e il quinto miglior tempo. Davanti a tutti le due Mercedes di Hamilton e Bottas. La pista si è rivelata più sporca del previsto per cui i tempi non sono stati particolarmente significativi. Charles ha percorso […] L'articolo Canada: Leclerc 3° alle spalle delle Mercedes nelle FP1 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Risultato FP1 GP Canada 2019 : la Mercedes vola anche a Montreal - Charles Leclerc terzo a quasi un secondo : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP del Canada 2019 di F1, registrando un tempo di 1:12.767 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, unico capace di restare vicino ai suoi tempi; questo uno-due Mercedes, stando al cronometro, è davvero preoccupante ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni. In terza posizione si è piazzato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, staccato con stessa mescola ...

Formula 1 – Mercedes ancora super : Hamilton al comando nelle Fp1 del Gp del Canada - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutto al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada E’ iniziato lo spettacolo del settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti sono scesi in pista a Montreal per la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. Le Fp1 canadesi si sono concluse nel segno della Mercedes, che ha piazzato Hamilton e Bottas rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Hamilton al comando - Ferrari a 1 secondo! Leclerc e Vettel inseguono : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. IL pilota della Mercedes ha timbrato notevole 1:12.767 e precede il compagno di squadra Valtteri Bottas di 0.147, più attardato il resto della concorrenza: le Ferrari accusano un secondo di ritardo, Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono terzo e quinto divisi da Max Verstappen. Di ...

Charles Leclerc F1 - GP Canada 2019 : “Dobbiamo lavorare per mettere assieme un weekend senza errori - sfruttando il potenziale della macchina” : Dopo due settimane di stop è arrivato il momento di scendere in pista per il Gran Premio del Canada 2019, settima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. Uno dei protagonisti più attesi del weekend di Montreal è sicuramente Charles Leclerc, reduce da una gara di casa da incubo in quel di Montecarlo e dunque estremamente motivato per andare a caccia della prima vittoria in carriera nella massima serie automobilistica al Mondo. Il pilota ...

Formula 1 – Leclerc - l’aggressività di Monaco e l’ottimismo in Canada : “ci sono state cose positive” : Charles Leclerc si lascia alle spalle la delusione della sua gara di casa, il Gp di Monaco: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp del Canada Occhi puntati sulla Ferrari nel settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: il team di Maranello dovrà lavorare sodo per dimostrare di poter essere all’altezza della Mercedes, che finora ha dominato, aggiudicandosi le vittorie di tutti i Gp ...

Formula 1 - sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada : Vettel e Leclerc sgobbano a Maranello : I due piloti della Ferrari ieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio del Canada La Ferrari ha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento, Vettel e Leclerc non perdono un minuto per ...