Governo | Di Maio a 24Mattino | “Garavaglia? spero innocente | altrimenti lasci” “No

Renault-Fca - Di Maio a 24Mattino : “Operazione fallita per interventismo di Stato del Governo francese” : “E’ l’ interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca . Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’ interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

Governo : incontro "positivo" tra Salvini e Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati a Roma.È quanto riferiscono fonti governative leghiste. L' incontro è avvenuto a Palazzo Chigi nel primissimo pomeriggio. "È stato un incontro positivo" hanno fatto sapere le stesse fonti. Era da settimane che i due leader non si incontravano, sin dalla campagna elettorale per le europee, quando i rapporti erano precipitati ai minimi termini.

Di Maio incontra Salvini : ” il Governo va avanti” : Soddisfazione da parte di Luigi Di Maio dopo l’incontro di oggi pomeriggio con Matteo Salvini . Il governo va avanti. I due si sono incontra ti a Campobasso per un incontro elettorale in vista del ballottaggio di domenica prossima: saranno opposti il candidato sindaco del M5S e quello della Lega. Ecco le parole di Di Maio : ”Il governo va avanti, con Salvini un incontro molto positivo. Si va ...

Salvini-Di Maio : Governo deve proseguire : 17.45 Per Di Maio e Salvini "il governo deve andare avanti":così una nota di M5S e Lega in cui si spiega che i due si sono incontrati per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l'Europa che rimetta al centro "gli italiani,dopo anni di governi passivi". Tra gli obiettivi,l'abbassamento delle tasse "prioritario per il rilancio del Paese"."Servono misure straordinarie e nessun aumento ...